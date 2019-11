Scopriamo tutte le caratteristiche del segno zodiacale del mese: il Sagittario.

Oggi, 23 Novembre, entriamo ufficialmente nel mese del Sagittario, il nono segno dello zodiaco.

Scopriamo insieme tutte le caratteristiche, le curiosità e le particolarità che caratterizzano le persone nate sotto questo segno dello zodiaco che è quello immediatamente prima della Bilancia e successivo al segno zodiacale dello Scorpione.

Scheda del Sagittario

Periodo: Dal 23 Novembre al 21 Dicembre

Pianeta dominante: Giove

Colore del segno: Azzurro

Pietra porta fortuna: Il turchese

Giorno fortunato: Giovedì

Fiore indicato: Il garofano

Tutto sul segno del Sagittario

Il segno zodiacale in generale.

Il Sagittario è il nono segno dello zodiaco. Le native del segno sono persone esuberanti, sempre desiderose di fare nuove esperienze e incapaci di stare ferme sia fisicamente che mentalmente. Amanti dei viaggi, cercano sempre di mettersi in gioco per fare nuove scoperte ed apprendere sempre qualcosa di più del mondo che le circonda. A volte, questo modo di far,e le porta a non osservare con la giusta attenzione ciò che hanno già, facendole apparire un po’ superficiali e portandole a sembrare persino un po’ superbe. Le donne del Sagittario pensano infatti di avere sempre la risposta giusta in tasca o di essere sempre un passo davanti agli altri e per quanto in alcuni casi ciò possa corrispondere al vero, questo loro modo di essere tende a creare qualche problema. Bisognose dei propri spazi, vivono in nome di un’idea di libertà che solo loro conoscono. Questo le porta a sentirsi spesso braccate da chi, non riuscendo a capirle a fondo, finisce con l’avere degli atteggiamenti che a loro arrivano come sbagliati. Tendenzialmente generose, tendono a prendere sempre il controllo della situazione e questo le porta ad apparire aggressive o prepotenti. Schiette e dirette, hanno la capacità di dire sempre ciò che pensano, a volte anche in modo troppo poco formale e che pertanto rischia di ferire chi è più sensibile.

Ottimiste di natura, si aspettano sempre il meglio e lavorano per ottenerlo. A volte, nel farlo possono mettere in secondo piano potenziali pericoli o situazioni alle quali dovrebbero prestare invece maggior attenzione. A volte, il loro stancarsi rapidamente delle cose (e delle persone) li fa apparire come senza controllo ma è un modo di fare del quale vanno fiere e che le fa sentire a proprio agio perché rientra nel loro concetto di libertà. Simpatiche di natura, hanno un senso dell’humor ben sviluppato e amano come non mai interagire con gli altri e condividere le proprie esperienze. Attratte dai libri e da tutto ciò che è conoscenza, a volte amano darsi un tono cercando di passare per intellettuali. In realtà sono molto più semplici di quanto non vogliano far apparire e questo fa di loro delle persone con le quali è facile trattare e che possono essere capite senza troppi problemi.

Lavoro, successo e relazioni professionali.

Le nate sotto il segno del Sagittario amano mettere tutte se stesse in quello che fanno perché nella vita puntano sempre al risultato che, nel loro caso, deve essere sempre vincente. Questo significa che quando si trovano a doversi confrontare con gli altri in ambito lavorativo, possono diventare competitive o difficili da trattare.

Se da un lato cercano di portare sempre a termine il loro lavoro, dall’altro non amano che gli venga detto in cosa stanno sbagliando o come potrebbero migliorare. Da questo punto di vista sono infatti particolarmente permalose ed in grado di offendersi a morte anche per una piccola parola.

Con i colleghi cercano sempre di instaurare rapporti benevoli ed il più delle volte ci riescono a meno di non prenderne qualcuno in antipatia o di considerarlo un rivale per una posizione alla quale ambiscono. Se in buoni rapporti possono risultare amichevoli e pronti a dare persino una mano. In caso contrario, però, diventano peggio di una spina nel fianco, sempre pronti a lamentarsi e a pungolare chi ha a che fare con loro.

Relazioni interpersonali e sentimentali.

Sempre socievoli, riescono ad instaurare velocemente dei rapporti di amicizia per i quali sembrano sempre pronti a dare il meglio di se. Quando sono di buon umore amano far divertire le persone che le circondano, facendo battute e dimostrandosi sempre aperte a tutto.

Purtroppo tendono ad aspettarsi un po’ troppo dagli altri e quando le loro attese vengono disilluse se la prendono sul personale, chiudendosi in se stessi e troncando ogni possibile rapporto umano. Questo è un difetto del quale difficilmente si rendono conto e che nel tempo le porta a chiudere tante amicizie alcune delle quali gioverebbero invece loro più di quanto non pensano. Detto ciò, anche in amore possono essere complicate perché pur ricercando un sentimento forte da vivere, hanno tante pretese e poca voglia di darsi come ci si potrebbe attendere. Per loro l’amore è più una cosa a senso unico nella quale loro sono quelle che devono ricevere.

Detto ciò, anche impegnandosi, non sempre riescono a capirsi con la persona amata dalla quale pretenderanno sempre una libertà di base senza la quale finirebbero con l’andare via, probabilmente anche senza aspettare. Per loro i rapporti interpersonali sono qualcosa di estremamente delicato che sanno di non comprendere mai del tutto ma che tendono più a giudicare che a cercare davvero di capire. Per questo motivo, tante volte, finiscono con lo star male, sentendosi tradite o incomprese quando basterebbe una parola in più per comprendersi ed evitare rotture che spesso fanno male ad entrambe le parti. Per fortuna sono persone testarde e questo le porta a non arrendersi mai e ad andare avanti a dispetto delle delusioni ricevute, cosa che le aiuta a trovare sempre nuove persone con le quali relazionarsi e costruire qualcosa di buono.

