Selena Gomez pubblica un dolce commento sotto la foto di Bella Hadid, ma lei non apprezza. Tutto quello che c’è da sapere in un video

Tra Selena Gomez e Bella Hadid non corre buon sangue da quando, nel 2018, la prima si è fidanzata con The Weekend, ex della top model. Una notizia che la modella non ha preso bene tant’è che aveva deciso di unfollowato Selena. E successivamente anche quest’ultima ha agito di conseguenza.

Tuttavia adesso sembra che la cantante voglia fare pace con la modella. Infatti le ha commentato un post scrivendole ‘Stupenda’. Ma la Hadid non ha apprezzato ed ha eliminato la foto. Quando una fanpage ha fatto notare alla cantante l’eliminazione del post, Selena c’è rimasta male ed ha commentato: “Questo fa schifo!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI