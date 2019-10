Stasera in tv, mercoledì 16 ottobre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scoprilo con l’aiuto del palinsesto televisivo, un dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporci.

Giro di boa anche per questa settimana e il weekend si fa, giorno dopo giorno, sempre più vicino. Come vedere però l’attesa più agevole? Noi di CheDonna.it abbiamo qualche prezioso suggerimento in proposito.

Niente di meglio per ricaricare le batterie se non una serata comodamente sdraiata sul divano in compagnia di un bel film o della serie tv da voi più amate.

Il piccolo schermo ci propone tanti titoli e programmi di approfondimento tra cui scegliere l’intrattenimento del nostro mercoledì sera. Noi ve le riassumiamo nel palinsesto televisivo che potete trovare qua sotto. Consultatelo assieme a noi, scoprite i programmi he i canali in chiaro hanno deciso di proporvi per la prima serata odierna e scegliete l’opzione che più si confà ai vostri gusti, dopo di che… godetevi la serata!

Buona visione a tutte!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 16 ottobre

Rai Uno – The Help (Film)

Anni Sessanta. Eugenia Skeeter Phelan (Emma Stone) è una ragazza di Jackson, nel sud del Mississippi, che sogna di diventare una scrittrice. il suo obbiettivo è raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui sono costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si prendono cura delle famiglie della zona. La vita di amici e concittadini verrà messa sottosopra dalle indagini della ragazza e in molti costretti a rivedere le loro ataviche convinzioni. La portavoce per eccellenza della vecchia forma mentis è Hilly Holbrook (Bryce Dallas Howard), reginetta dei salotti borghesi.

Rai Due – Rocco Schiavone – Apres le boule passe (Fiction)

Due pugnalate hanno ucciso Romano Favre ma quando Rocco Schiavone arriva sulla scena del delitto il cellulare della vittima non è stato ritrovato e la portafinestra che dà sul giardino rivela evidenti segni di scasso.

Rai Tre – Chi l’ha visto? (Attualità)

Il programma cult del piccolo schermo segue anche oggi i misteri ancora insoluti del nostro Paese. Lo farà attraverso inviati sul posto e telefonate in studio.