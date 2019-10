Stasera in tv, venerdì 11 ottobre: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il plalinsesto per la prima serata di oggi, un dettagliato elenco dei programmi che proporranno i canali in chiaro

Che cosa offre questa sera il piccolo schermo? La tv sarà un intrattenimento perfetto per inaugurare il weekend, concedendoci relax e divertimento che ci aiuteranno a ricaricare le pile così da avere tante energie per un sabato da 10 e lode.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sfera Ebbasta chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Tra quali opzioni siamo allora chiamate a scegliere? Scopriamole insieme grazie al palinsesto televisivo, un dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro più seguiti hanno deciso di proporci in questo venerdì sera.

Film, serie tv o programmi di approfondimento? A voi l’ardua sentenza.

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto venerdì 11 ottobre

Rai Uno – Tale e quale Show (Show)

12 celebrities si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente. Chi troveremo quest’anno sul palcoscenico? le showgirl Flora Canto e Sara Facciolini, l’attrice Eva Grimaldi, le cantanti Jessica Morlacchi e Lidia Schillaci, il cantautore Davide De Marinis, la cantante e compositrice Tiziana Rivale, i comici Gigi e Ross, il modello Francesco Monte, il doppiatore Francesco Pannofino, il cantante e pianista Agostino Penna, l’imitatore David Pratelli. In giuria tre mostri sacri della televisione: Loretta Goggi, presente sin dalla prima edizione, affiancata come lo scorso anno da Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Rai Due – N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 10 Episodio 16 – Scomode verità (Telefilm)

Un incidente d’auto sospetto provoca la morte di una giornalista. La vittima in punto di morte nomina il sergente Odell Ikande, un ex marine su cui la donna stava scrivendo un articolo..

Rai Tre – Lasciati andare (Film)

Elia Venezia è uno psicanalista che cura i suoi pazienti anche attraverso l’ipnosi ma la cui fama pare essere legata a una particolare taccagneria. Quest’ultima non riguarda infatti solo il denaro ma anche le energie vitali, che conserva come se dovessero servirgli per qualche esistenza successiva