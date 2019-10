Scegli uno dei 5 motivi seguenti e scopri quali informazioni importanti sulla tua personalità trapeleranno da questa scelta

I test della personalità abbondano e, per una buona ragione, stimolano il nostro profondo desiderio di sapere sempre di più su noi stessi, un modo divertente per conoscere meglio la propria personalità ed il proprio subconscio. Sono facili, non richiedono molto tempo e consentono un’analisi approfondita della propria personalità.

Dimmi quale motivo scegli e ti dirò chi sei

Basta vedere i 5 motivi seguenti e scegliere quello che attira la tua attenzione. Questa scelta apparentemente banale è la prerogativa di un meccanismo decisionale molto più profondo, derivato dal tuo subconscio.

Motivo 1

La pace e l’equilibrio interno sono ciò che conta di più per te. Quindi ti circondi di persone che condividono la stessa opinione e che sono alla costante ricerca dell’armonia. Hai un grande cuore e sei estremamente generoso. Di conseguenza, provi sempre un vero piacere nel rendere felici le persone intorno a te. La tua empatia è in gran parte responsabile di ciò. In effetti, riesci a percepire l’intensità delle emozioni che animano il tuo interlocutore. A vederti così buono, si potrebbe pensare che sei una persona debole. Invece sei una persona forte, affidabile e determinata. Il tuo stretto entourage può testimoniare e sarà sempre pronto a supportarti.

Motivo 2

Se uno potesse riassumere la tua personalità in una parola, sarebbe: perfezionista. Sei una persona laboriosa che fa sempre del suo meglio per svolgere i compiti a lui assegnati. Quindi non puoi fare a meno di essere frustrato quando gli altri non mostrano lo stesso entusiasmo. Inoltre, sei una persona intelligente e competente. Apprezzi la buona compagnia dei tuoi cari, ma senti ancora il bisogno di avere tempo per te stesso. Il tuo lato serio spinge i tuoi cari a credere che non ci sia cosa più gelida della tua anima. È necessario ricordare a coloro che amiamo quanto li apprezziamo e cosa rappresentano per noi.

Motivo 3

Sei un lupo solitario, segui tuo cammino con orgoglio senza cercare consolazione o riconoscimento dagli altri. Hai tutte le qualità richieste per essere un leader e guadagnare popolarità grazie alla tua eloquenza e alle tue capacità comunicative. I tuoi sogni sono ciò che hai di più prezioso e i fallimenti che potresti incontrare sulla tua strada non ti spaventano. Capisci che il successo richiede pazienza, perseveranza e un impegno incrollabile verso obiettivi prefissati. Sai perfettamente che ogni esperienza, buona o cattiva, ti rende una persona migliore e più resiliente.

Motivo 4

Sei forte nel carattere, creativo con un’immaginazione traboccante. Sei immune ai fastidi della vita e focalizzi invece la tua attenzione su soluzioni che possono farti uscire dalla situazione in cui ti trovi. Il tuo atteggiamento in pubblico può mostrare una personalità autoritaria, ma una volta che ti conoscono, ci si rende conto che non è affatto così. Sei intuitivo, con un dono analitico unico, che spiega perché non puoi essere facilmente ingannato. Soprattutto perché sei un vero campione quando si tratta di tenere un dibattito. Avanzate con parole logiche e chiare argomentazioni a sostegno della vostra vittoria.

Motivo 5

Se questa è la tua scelta, sei senza dubbio un artista. Hai una grande immaginazione che alimenta costantemente la tua mente creativa. Ti manca solo un pò di fiducia in te stesso e nelle tue capacità. Perché senza di essa non è possibile evolversi e alla fine ristagnare dopo il minimo fallimento. Hai il senso del dettaglio e conosci il merito del duro lavoro, basta inserirlo e la gloria sarà a portata di mano.

