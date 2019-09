Astrologia: la frase che fa infuriare ogni segno dello zodiaco

A seconda della nostra personalità, certe parole ed espressioni avrebbero il vero dono di farci arrabbiare. Ecco la frase più odiata da ciascun segno zodiacale

Se in genere riusciamo a mostrare una certa impassibilità nella società, nessuno è al sicuro da uno scoppio d’ira quando sappiamo dove andare a punzecchiare per fare male.

Il tallone d’Achille, il punto debole, la vulnerabilità … non mancano le parole per descrivere ciò che può trasformare il nostro stoicismo in furia e, per una buona ragione, l’umanità non è impermeabile alle sue emozioni. Secondo gli astrologi per ogni segno zodiacale esiste una frase che ha il potere di farlo infuriare.

La frase più odiata da ogni segno zodiacale

Ariete – “Ne parliamo dopo”

Per la loro impazienza, l’Ariete odia rimandare ciò che si può fare oggi, e questo vale anche per i loro scambi con gli altri. Basterà lasciarli in dubbio chiedendo loro di aspettare di finire una discussione in modo che i nativi di questo segno diventino vittime della loro frustrazione.

Toro – “Ti sbagli”

Abbastanza testardo, i nativi di questo segno odiano le osservazioni che sottolineano i loro errori. Quindi, aspettati che siano abbastanza aggressivi se osi contraddirli.

Gemelli – “Stai zitto per favore”

Appassionati di comunicazione aperta e schietta, i Gemelli hanno la maggiore difficoltà ad accettare il fatto che gli viene negata la parola. Privi del potere delle loro parole, questi nativi generalmente socievoli hanno l’impressione di aver tagliato l’erba sotto i loro piedi e non esitano a proclamare a gran voce la loro insoddisfazione.

Cancro – “Siamo spontanei”

Riservato e pragmatico, i nativi del Cancro amano l’ordine e l’organizzazione. Quindi, sappi che qualsiasi tentativo di rendere spontanei questi nativi, sarà un fallimento doloroso poiché potrebbero davvero infuriarsi di fronte a questa proposta.

Leone – “Non è adatto a te”

Orgoglioso dei suoi principi, dei suoi valori e, soprattutto, del suo aspetto, il Leone ha la maggiore difficoltà ad accettare le critiche, specialmente quando si tratta di vestirsi. Quindi, aspettati le picche più spaventose se osi pronunciare i loro gusti.

Vergine – “Non sono d’accordo”

Accuratamente ed estremamente meticolosi nei loro compiti, la Vergine a volte pensa di aver infuso conoscenza. Pertanto, è sufficiente che una persona si senta autorizzata a mettere in discussione le sue parole per dare inizio ai colpi di testa.

Bilancia – “Sbrigati e prendi una decisione”

Indecisa, la Bilancia lotta quotidianamente per prendere decisioni. Di fronte agli interlocutori impazienti, corrono il rischio di sentire parole che sono molto spiacevoli per loro, il che li fa perdere il senno e reagire violentemente.

Scorpione – “Non è negoziabile”

Agli occhi degli Scorpioni, la loro volontà è legge per ogni occasione. Di conseguenza, affrontare situazioni al di fuori del loro controllo può facilmente innescare il loro temperamento infuocato.

Sagittario – “Non c’è soluzione”

A causa del loro temperamento ottimista, i Sagittari non sono solo delusi, ma frustrati di fronte a un muro. La mancanza di soluzioni a un problema è in grado di scatenare il peggio della loro rabbia e, nel loro caso, è purtroppo il corriere che paga il prezzo.

Capricorno – “Non funzionerà”

Estremamente testardi, i Capricorno fanno fatica ad accettare le critiche e, per una buona ragione, si sentono meglio di altri in molte aree. Quindi, sappi che ponendo fine alle loro proposte e idee, darai vita a un conflitto che può trascinarsi per giorni.

Acquario – “La tua idea è assurda”

Sicuro dei loro principi e credenze, gli Acquari hanno difficoltà a mettersi in discussione. Idealisti e sognatori, fanno fatica ad accettare di non essere ricettivi alle proprie idee e spesso finiscono per arrendersi alla rabbia a causa della loro intensa frustrazione.

Pesci – “Dicono di te che…”

Come il Leone, i Pesci danno un’importanza senza pari al loro aspetto ma anche all’immagine che hanno di loro gli altri. La percezione di quest’ultimo è intrinsecamente legata alla loro autostima, motivo per cui qualsiasi pettegolezzo o pettegolezzo negativo su di loro può scatenare una rabbia incontrollabile.

