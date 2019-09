Erica Piamonte contro Taylor Mega: “Non ti fai schifo?”

Erica Piamonte contro Taylor Mega: “Ma tu, non ti fai schifo?” “Chi c** è ora questa?” Le parole pesanti dell’Influencer contro la ex gieffina Taylor

Erica Piamonte contro Taylor Mega (Fonte: Google)

L’estate sembra aver portato bufera anziché sole nei cuori di molti. In questo caso si parla di Erica Piamonte, conosciuta da molti come l’influencer friulana, e la ormai ex compagna, Taylor Mega, conosciuta come l’ex Gieffina nonché ex naufraga de L’isola dei Famosi. Insomma, tra le due è certamente finita, anche se la loro storia d’amore non è mai venuta completamente alla luce del sole. Ma cosa è successo? Perché Erica è così infuriata con Taylor? In alcune Instagram stories proprio l’influencer sembra essere andata in escandescenza rivelando tutta la sua rabbia nei confronti dell’ex “amica” Mega. Scopriamo davvero cosa è successo

Erica Piamonte e lo choc del tradimento di Taylor Mega

Erica Piamonte e Teylor Mega (google)

A scatenare la bufera social sembra essere una foto “compromessa” tra la Gieffina Taylor Mega e una misteriosa mora. Lo scatto, immortalato dal settimanale “Nuovo”, in edicola il 19 settembre, mostra un bacio appassionato tra le due. Erica Piamonte, allo scuro di tutto – fino ad ora – si è sentita tradita dalla compagna, rivelando in alcune sue Instagram stories il lato peggiore dei suoi sentimenti verso la chiacchieratissma Taylor. La reazione di Erica nel vedere la foto incriminata ha suscitato non solo la rabbia della influencer per i comportamenti dell’amica ma anche di molti utenti che sono rimasti colpiti da questa new entry. Erica, nella serata di ieri ha dichiarato: “Sto veramente di m** ma quando sono arrabbiata non mi viene neanche da piangere” .

Si rivolge, quindi, direttamente a Taylor Mega continuando arrabbiata: “Le mie domande sono:ma tu non ti fai schifo?” “Ma veramente non ti vergogni?” “Siamo state tutta l’estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche” “Questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano” “E invece queste foto le gradiscono i tuoi genitori? Queste sì?” .

Erica Piamonte mostra tutta la sua delusione per il comportamento della bella Taylor, dalla quale si sente presa in giro. In più Erica si riferisce anche alla “sconosciuta nella foto”, accusando Taylor di tradimento. Rincara la dose e domanda alla, ormai ex compagna: “Chi c** è questa? Chi è?, Io non l’ho mai sentita nominare. Me lo avesse almeno accennato, io me ne sarei fatta almeno un’idea, invece no!”

In più Erica confessa anche che fino a ieri sera Taylor le avrebbe inviato messaggi carichi di amore, fedeltà. Dunque, a maggior ragione, Erica non si capacita di questa “svolta” improvvisa. Non dev’essere facile scoprire che la persona frequentata, poi viene paparazzata con un’altra persona e questo l’ha ben capito la sconsolata Erica che, per ora, versa lacrime d’amore amaro.

La risposta di Taylor Mega a Erica Piamonte: “Non volevo far soffrire nessuno”

Erica Piamonte contro Taylor Mega (Google)

Dopo le dichiarazioni fatte dalla sua ormai ex amica Erica Piamonte in merito al bacio con la misteriosa mora, Taylor Mega esprime il suo pensiero dichiarando in un video su Instagram le motivazioni che l’hanno spinta a compiere quel gesto – il bacio – in modo così avventato e senza pensarci troppo. Taylor nel video postato si vede afflitta per ciò che è successo, dichiarando “Non volevo far soffrire nessuno” . Nel video di scuse la bella Taylor ha anche ammesso che i suoi genitori non sapevano nulla di tutto ciò e che avrebbe voluto che la notizia non fosse stata paparazzata così come è avvenuto. Taylor Mega ha parlato di una persona che non avrebbe voluto far soffrire. Molti hanno immediatamente collegato le parole dell’influencer friulana a Erica Piamonte, la ragazza che Taylor Mega ha conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello 16 e con la quale ha mostrato subito un grande feeling. Le due hanno trascorso insieme l’estate, scatenando il gossip su una loro presunta relazione mai dichiarata. Si percepiva fosse un rapporto molto intimo ma le due hanno sempre preferito giocare, scherzando e provocando i follower che hanno dimostrato di apprezzare la loro complicità.

Dopo lo scandalo della foto del bacio con la misteriosa mora che, sembra essere la ex corteggiatrice del tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna, Giorgia Cardullo, Taylor Mega si è trovata costretta a dover spiegare, attraverso alcune Instagram stories, la sua nuova relazione. ha, infatti dichiarato:

“Questo è un tema molto delicato e ho provato più volte a parlarne nelle mie storie anche in modo molto leggero. In questo momento mi sto frequentando con una persona, ma non avrei voluto che uscissero queste foto, perché la mia famiglia non era al corrente di questo mio lato e in più c’è anche un’altra persona che non avrei voluto far soffrire.”

La domanda che sorge spontanea, ora, dopo l’accaduto è una sola: Ma perché Taylor non ha spiegato prima la sua posizione alla sua compagna Erica? Questo è l’unico quesito che in molti si staranno domandando. Sarà solo per pubblicità o davvero Taylor non c’ha pensato?

