Se vuoi scoprire il lato più oscuro della tua personalità guarda questa foto e scegli istintivamente un animale

Che ci piaccia o no, il nostro lato oscuro sarà sempre presente in noi, nonostante diversi tentativi di reprimerlo.

Poiché questo oscuro aspetto della nostra personalità ci spaventa, a volte ci fa vergognare, preferendo non palesarlo. Va detto che questa parte nascosta che possiamo descrivere come complessità emotiva, nasce dalla nostra infanzia e ci accompagna per tutta la vita, inoltre influenza le nostre scelte e decisioni senza che ce ne rendiamo davvero conto.

Questa ombra scura che si attacca alla nostra pelle ci impedisce di essere autentici, di essere veramente noi stessi. Con questo test, sarà più facile scoprire e far emergere il lato nascosto della nostra personalità, lasciando la nostra anima libera dalla confusione.

Questo lato oscuro della nostra personalità non è da intendere in senso negativo, si tratta solo del lato tenuto più nascosto, può esprimere i nostri punti di forza e le nostre debolezze.

Essere consapevoli dei nostri punti di forza ci consentirà di far valere le nostre qualità intrinseche, represse all’interno, che una volta svelate avranno un’influenza molto positiva sulla nostra vita. Con questo test, sarà possibile lasciare la nostra anima libera dalla confusione.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Test & Personalità CLICCA QUI

Dimmi quale animale ti colpisce e ti dirò il lato più oscuro di te

Se vuoi scoprire il lato più oscuro della tua personalità, basta guardare questa immagine e scegliere un animale istintivamente. Questa scelta deve essere fatta in modo spontaneo senza troppe riflessioni.

1. Il gatto nero

Se la tua scelta è caduta sul gatto nero, significa che hai una personalità che ha due aspetti contraddittori. Rappresenti da un lato la morbidezza, la calma, la serenità e il carattere giocoso del gatto, dall’altro l’aspetto selvaggio e ribelle caratteristico del temperamento di questo gatto. Il gatto nero è sempre stato oggetto di molte superstizioni, associandolo a una porta di infelicità ma anche al mistero e alla forza silenziosa. Come l’eleganza incarnata da questo gatto, non ti perdi il carisma, la seduzione, mettendo tutti coloro che attraversano il tuo percorso nel fascino della tua personalità atipica.

2. L’orso

L’orso rappresenta la forza, il coraggio, la resistenza e la perseveranza. Se scegli questo animale, dimostri la tua capacità di combattere per ciò che ti interessa. Inoltre, la tua ricerca del potere ti incoraggia a usare tutti i mezzi per raggiungerlo, anche se non sono sempre legittimi. La tua eccessiva ambizione tende spesso a intrappolarti, hai difficoltà a liberarti. L’abuso di potere può prendere il sopravvento e spingerti a ottenere indebiti benefici, a condizione che tu ottenga ciò che desideri.

3. Il corvo

Nonostante la cattiva reputazione del corvo, come messaggero di cattivi presagi, la scelta che hai fatto su questo animale dimostra che sei una persona intelligente, che si adatta alle persone e alle diverse situazioni. Hai il dono di nascondere il lato oscuro della tua personalità e spesso fai finta di essere la persona che non sei nella realtà. Tuttavia, la malizia non fa parte del tuo umore a meno che tu non sia provocato o ferito.

4. Il lupo

Il lupo è un animale che unisce aggressività, rabbia, lealtà e pace. Questa scelta dimostra la contraddizione che caratterizza la tua personalità in base alle circostanze. Come questo animale, sarai in grado di dimostrare il tuo lato amichevole e innocuo che cerca la pace in primo luogo. Ma puoi anche esteriorizzare la tua ferocia e rabbia quando diventa necessario, specialmente quando ti senti minacciato o in pericolo.

5. Avvoltoio

Senza pietà o compassione, l’avvoltoio può attaccare qualsiasi persona vulnerabile. La scelta di questo uccello è rappresentativa di una personalità influenzata da un lato oscuro senza deviazione. Tuttavia, è importante notare che questo rapace attacca solo quando necessario senza una reale intenzione di nuocere. Inoltre, proprio come questo animale, puoi essere brutale e feroce ma solo con quelli che lo meritano. Se ti danneggiano e ti attaccano, saranno in balia della tua animalità atroce e bestiale.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI