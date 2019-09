Come lavare i capelli ricci: consigli preziosi – VIDEO

Come lavare i capelli ricci: i consigli preziosi per avere una chioma definita, lucente e a prova di crespo. Tutte i segreti di bellezza nel link – VIDEO

Anche tu hai dei capelli ricci ma non sai bene come lavarli nel modo giusto? Niente panico, chi ha i capelli ricci lo sa, la prima regola è avere molta pazienza e determinazione. Come fare? Seguendo i consigli di bellezza per capelli ricci

Leggi anche: Asciugare i capelli ricci: la tecnica del Clipping – VIDEO

Tutto inizia dal lavaggio, quindi, care ragazze dalla capigliatura riccia, seguite i preziosi consigli dell’hair stylist per avere dei ricci sublimi, definiti e finalmente degni di questo nome!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI