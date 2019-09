Curcuma: cosa succede se ne mangi un cucchiaino al giorno

Scopri cosa accade al tuo organismo se mangi un cucchiaino di curcuma ogni giorno.

La curcuma è una spezia sempre più nota per via delle sue tante proprietà positive e per il benessere che dona all’organismo. Diventata famosa in quanto ingrediente principale del noto golden milk, è ottima da utilizzare anche in aggiunta a primi o secondi piatti, nelle insalate e persino nella panificazione dove si rivela ottima sia nel salato (come in pane e pizza) che nel dolce (come in torte o biscotti). Famosa per le sue proprietà anti infiammatorie, la curcuma, nota anche come zafferano delle Indie, ha anche la particolarità di aiutare l’organismo a sbarazzarsi dei metalli pesanti, contribuendo al benessere dell’intestino. I contributi che da con una piccola assunzione giornaliera sono davvero tanti. Scopriamo quindi i più noti.

Curcuma, ecco cosa succede se la assumiamo ogni giorno

Presa ogni giorno nella dose di un cucchiaino, la curcuma aiuta l’organismo sotto diversi aspetti, rafforzandolo e prevenendo alcune patologie. Scopriamo quindi quali sono gli effetti più noti che si hanno consumandola ogni giorno.

Il sistema immunitario si rafforza

L’organismo riesce a combattere al meglio le infiammazioni silenti

Si ha un miglioramento della memoria

Il cervello si auto guarisce da alcuni danni

Il fegato ne trae giovamento

Gli stati depressivi diminuiscono

L’intestino guarisce dalle piccole lesioni

La digestione migliora

Si allontana il rischio di diabete di tipo 2

Il corpo si libera dalle tossine e dai residui di metalli pesanti

Eventuali dolori si attenuano

L’intero organismo ha un effetto anti age grazie agli anti ossidanti

È importante sapere che la curcuma, per funzionare al meglio, va associata sempre ad una fonte di grassi (come l’olio extra vergine d’oliva) o a del pepe, entrambi in grado di aumentarne la bio-disponibilità. Inoltre, è preferibile utilizzarla a crudo e se si usa come condimento per piatti caldi, aggiungerla solo a fine cottura.

Sebbene sia un vero elisir di lunga vita, ha comunque delle controindicazioni. Oltre a non superare la dose giornaliera massima consigliata, che va dai 3 ai 5 grammi al giorno (parlando di curcuma in polvere), è bene consultare il proprio medico in caso di patologie come i calcoli biliari.

Chi è in stato di gravidanza, infine, dovrebbe evitarne l’assunzione in quanto la curcuma può stimolare le contrazioni uterine.

