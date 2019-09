Nella giornata di sabato attese condizioni climatiche instabili con piogge diffuse sulle regioni del nord e del centro. Situazione migliore al sud.

Non è esattamente il fine settimana che ci si augurava quello che sta per iniziare. L’instabilità disturberà infatti i piani di chi sognava ancora un paio di giorni al mare con una perturbazione che si farà sentire in maniera insistente soprattutto tra il nord e il centro. Peggioramenti ulteriori sono attesi da domenica.

Secondo le più recenti previsioni anche la prossima settimana il meteo non sarà dei migliori. Un vortice proveniente dal Terreno porterà sulla Penisola piogge copiose in particolare al centro e al sud.

Le previsioni del 7 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese incontreranno una forte nuvolosità su tutti i settori con fenomeni a carattere locale sull’Emilia Romagna e il Triveneto. Altrove atteso clima asciutto. Nelle ore pomeridiane il meteo sarà ancora ballerino con acqua a catinelle un po’ ovunque. Situazione più serena sulla Lombardia e il Piemonte. Alla sera fenomeni diffusi ovunque pur non troppo importanti. Secco sulle Alpi.

Il cielo al centro

Chi si trova nelle regioni centrali dovrà fare i conti con una certa nuvolosità pur senza grandi fenomeni conseguenti. Nelle ore pomeridiane instabilità in crescita con piogge presenti sulle Marche e l’Abruzzo, mentre altrove si potrà godere di un meteo piu secco. Alla sera ombrelli aperti sull’Appennino centrale. Altrove stabile malgrado una nuvolosità irregolare. Sulla Toscana probabili fenomeni al mattino sulla costa. Nelle altre zone secco. Al pomeriggio meteo migliore ovunque. Domenica invece i temporali si presenteranno in maniera intensa. Clima migliore alla sera.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole atteso in mattinata tempo instabile con acqua sul Molise, la Campania e la Calabria. Altrove asciutto. Nelle ore pomeridiane piogge o temporali a carattere locale sul Molise e la Puglia. Altrove sereno o poco nuvoloso. Ancora piogge sul Molise, la Basilicata e la Puglia. Sulle altre aree nuvole a tratti. Sulla Calabria prevalente stabilità con schiarite ampie alternate a delle nuvole sia nella giornata di sabato, sia alla domenica.

Le temperature sia minime, sia massime saranno stabili o in discesa.

