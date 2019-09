Astrologia: Scopri quali sono i segni zodiacali che fanno amicizia con facilità.

Chi trova un’amico trova un tesoro è un detto più che risaputo e al quale nessuno tende ad opporsi. Certo, ci sono amici e amici e se si parla di tesori è importante capire chi si ha accanto. Nonostante l’amicizia sia un sentimento ricercato da molti, però, non tutti hanno la stessa facilità nel legare con gli altri. A volte le esperienze della vita ed eventuali delusioni ricevute proprio da chi si fingeva un amico, portano a chiudersi in se stessi per non soffrire di nuovo. Altre volte il problema è legato al carattere o al modo di porsi e tante altre questa capacità può essere legata al tipo di ascendente che le stelle hanno su di noi. Visto che saper legate con gli altri è un aspetto molto importante, oggi dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che proveranno un amore travolgente nei prossimi mesi e quali sono le caratteristiche dei nati sotto il segno della Vergine, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che sanno fare facilmente amicizia e quali, invece, faticano parecchio. Trattandosi di rapporti importanti e legati alle emozioni, è consigliabile controllare il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara del proprio modo di legare con gli altri e le possibili soluzioni consigliate dalle stelle.

Oroscopo: i segni zodiacali che fanno amicizia facilmente e quelli che fanno fatica

Ariete – Quelli che legano subito ma in modo superficiale

Ad un primo sguardo, i nati sotto il segno dell’Ariete sembrano persone solari e in grado di fare amicizia con chiunque. Se da un lato amano vivere pienamente la loro esistenza, dall’altro hanno infatti la capacità di mostrarsi sempre aperti verso gli altri, attirandone quasi sempre le simpatie. Il loro modo di essere, però, li porta ad instaurare sempre rapporti molto superficiali che non possono quindi essere definiti come amicizie ma che a loro, che ragionano più in termini di numeri che di qualità, va comunque bene così.

Il consiglio delle stelle? Cercare di capire da subito quali sono le persone con caratteristiche adatte e provare a spingersi un po’ oltre per creare qualche rapporto che possa dirsi davvero speciale.

Toro – Quelli in grado di stringere legami profondi

Per i nativi del Toro l’amicizia è uno dei rapporti più preziosi al mondo e perché definiscano tale la conoscenza con qualcuno, devono prima accertarsi di potersi fidare e di sentire una certa affinità. La loro indole calma e tranquilla non li porta a legare con chiunque incrociano sul loro cammino ma li pone come attenti osservatori di tutto ciò che gli capita attorno. Quando decidono di approfondire la conoscenza con qualcuno, quindi, non è mai per caso ma perché a loro avviso può venirsi a creare un’amicizia speciale. Questo fa di loro persone che non sembrano portate a fare amicizia facilmente con gli altri ma che quando decidono di farlo vanno quasi sempre a colpo sicuro, certi di cosa troveranno e consapevoli di ciò che vogliono.

Il consiglio delle stelle è quello di mostrarsi più aperti da subito senza avere troppe remore e sforzandosi di essere più fiduciosi. A volte ne vale davvero la pena.

Gemelli – Quelli che fanno amicizia con chiunque

I nati sotto il segno dei Gemelli sono le persone più socievoli che ci siano e per questo motivo fanno amicizia velocemente, conquistando subito coloro che hanno davanti. La loro simpatia, unita alla parlantina che sanno tirar fuori quando serve e alla capacità di comunicazione che li renderebbe in grado di parlare persino con i sassi fa di loro persone sempre pronte a fare amicizia e a costruire anche legami profondi ed in grado di durare nel tempo. Certo, tra i rapporti che hanno ci sono anche quelli marginali ma per il loro modo di vedere ogni persona incontrata sul cammino ha un suo ruolo e una sua importanza.

Il consiglio delle stelle è quello di essere un po’ più selettivi e di approfondire solo con chi si pensa possa dar loro quel qualcosa in più.

Cancro – Quelli che non legano facilmente

I nativi del Cancro rientrano tra i segni zodiacali che faticano a fare amicizia con gli altri. Ciò può dipendere dal loro carattere chiuso così come dal loro essere estremamente permalosi e spesso troppo pretenziosi se si tratta degli altri. Quale che sia il motivo principale, sono di certo delle persone con le quali può risultare difficile trattare e che per questo motivo non legano mai in modo sufficiente a far nascere un’amicizia importante. Una situazione della quale non sembrano risentire tanto da stare benissimo così, con poche amicizie che reputano buone e adatte al loro modo di essere che, diciamocelo, può risultare difficile da comprendere e da gestire.

Il consiglio delle stelle? Essere più collaborativi. A volte per un’amicizia sincera ne vale davvero la pena.

Leone – Quelli che legano ma in base alle persone che hanno davanti

I nati sotto il segno del Leone hanno sempre un piglio positivo che li fa apparire come persone solari e ben disposte verso gli altri. Per questi motivi gli è molto semplice entrare in contatto con le persone e fare amicizia. Per far si che le cose proseguano in modo positivo, però, hanno bisogno che dall’altra parte ci siano persone con determinati requisiti e che, tra le altre cose, sappiano farli sentire importanti. Essere al centro dell’attenzione, ad esempio, è una cosa di primaria importanza, tanto da impedirgli di stringere i rapporti con qualcuno che come loro ha la stessa necessità. Lo stesso vale per il modo di pensare che devono sentire simili al loro. Insomma, sono segni che fanno amicizia facilmente ma che per stringere davvero con qualcuno devono sentirlo in qualche modo affine e complementare.

Il consiglio delle stelle è quello di essere più naturali e di concentrarsi maggiormente sui sentimenti in modo da scegliere le persone giuste prima di tutto con il cuore.

Vergine – Quelli che socializzano ma non fanno quasi mai amicizia

I nativi della Vergine sono persone estremamente esigenti e lo sono al punto da pretendere che gli altri si comportino come piace a loro. Precisi come pochi altri, hanno sempre bisogno di controllare la situazione che hanno davanti e lo stesso vale anche con le persone tanto da non riuscire ad andare d’accordo con chi ai loro occhi è indecifrabile o imprevedibile. Sebbene siano cordiali e disposti a scambiare qualche chiacchiera, entrare in intimità con loro è parecchio difficile e accade così raramente da poterli considerare tra i segni dello zodiaco che non riescono a fare amicizia facilmente e che per rapportarsi bene con gli altri hanno bisogno di troppi elementi, molti dei quali difficili da riscontrare. Un problema che per loro non sussiste visto che di base amano farsi molto i fatti propri e vivere semplicemente a seconda delle loro inclinazioni.

Il consiglio delle stelle? Essere meno esigenti e cercare il bello negli altri, anche quando sembra difficile da trovare.

