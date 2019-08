Meteo giovedì 29 agosto: piogge diffuse al centro sud

Nella giornata di giovedì atteso un meteo instabile in particolare sulle zone centrali e meridionali a causa dell’ingresso di una perturbazione. Clima instabile anche nel weekend.

Come questo mercoledì pure domani l’anticiclone regalerà qualche momento di cielo sereno nelle ore centrali del giorno, mentre purtroppo per noi l’arrivo di una perturbazione sullo Stivale porterà piogge diffuse nel resto dell giornata, concentrate soprattutto sulle regioni del centro e del sud, comprese Sicilia e Sardegna.

Secondo le più recenti previsioni pure il prossimo weekend sarà caratterizzato da un mix di sole e nuvolosità con probabili temporali nelle ore pomeridiane sui rilievi e le aree interne. Meteo più secco invece lungo le coste con temperature leggermente superiori alla media di stagione.

Le previsioni del 29 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Sulle regioni del nord Italia atteso un clima instabile nelle ore pomeridiane con temporali ed acquazzoni in formazione sulle Alpi e sugli Appennini. Fenomeni in dissoluzione alla sera con cieli limpidi o poco nuvolosi su tutti i settori.

Il cielo al centro

Coloro che abitano al centro del Paese avranno a che fare con delle probabili piogge nelle prime ore della giornata, a partire dalle coste laziali, mentre durante il pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali anche di natura intensa specialmente sugli Appennini e il versante tirrenico. Qualche fenomeno potrebbe disturbare la sera delle aree interne, mentre altrove il clima sarà asciutto. Sulla Toscana stabile al mattino con cieli nel complesso poco nuvolosi sull’intera regione. Al pomeriggio attesi piogge e temporali nell’entroterra. Stabilità sulla costa. Ancora qualche pioggia alla sera in esaurimento in nottata.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole previsto meteo instabile in mattinata specialmente su Sicilia e Sardegna e sulla Campania. Nelle ore pomeridiane fenomeni in estensione verso il Molise, e la Basilicata con temporali anche intensi. Tra la sera e la notte acqua sulla Sicilia e la Sardegna. Meteo asciutto altrove. Sulla Calabria forte nuvolosità al mattino un po’ ovunque. Nelle ore pomeridiane ombrelli aperti su buona parte del territorio. Temporali attesi sulle zone meridionali. Secco alla sera.



Le temperature minime saranno in discesa specialmente al centro-nord. Le massime invece si riveleranno stabili o in leggero aumento.

