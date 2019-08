Test personalità: che cosa vedi nell’immagine? Quello che vedi rivelare molto su di te e sulla tua personalità

Spesso quando osserviamo la realtà che circonda il nostro sguardo si concentra inevitabilmente su alcuni precisi aspetti e così accade anche quando osserviamo una foto o un’immagine. Tutto ciò accade perché la nostra mente ci spinge a osservare cose che riteniamo più importanti rispetto alle altre!

Per provare quanto finora detto vi proponiamo questo test semplicissimo ed interessante. Cosa fare? Guarda l’immagine che ti proponiamo qui di seguito e rispondi a questa domanda: che cosa cosa che vedi? Una volta fatto ciò scopri cosa rivela l’immagine su di te.

Test: che cosa hai visto per primo?

Il coccodrillo:

Se la prima cosa che hai visto nel è la sagoma di un coccodrillo (o due) questo indica che spesso sei una persona che si concentra principalmente sul quadro generale e non si concentra molto sui dettagli, che in sostanza reputi di poca importanza. Prima di prendere una decisione ci pensi molto poiché non ami rischiare o prendere la decisione sbagliata. Sei una persona calma e non fai molto spazio per nuove cose nella tua vita.

La barca:

Se la prima cosa che hai visto nell’immagine è una (o due barche) questo significa che sei una persona molto attenta ai dettagli e dotata di grande capacità di osservazione. Ciò significa che non ci sono molte cose che ti possono passare sotto gli occhi senza che tu li noti. Spesso ti giudica senza conoscerti ti considera una persona eccentrica, decisamente creativa e sempre pronta a realizzare nuove esperienze. Ami circondarti di molte persone con cui condividere esperienze e divertimento.

