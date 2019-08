Secondo gli astrologi, 7 segni dello zodiaco corrisponderebbero perfettamente ai sette peccati capitali. Scopri quali sono

I sette peccati capitali, noti anche come vizi cardinali, sono in origine otto. Furono identificati per la prima volta nell’anno 300 dal monaco Evagrius Ponticus, una guida alla libertà interiore, li avrebbe poi associati alle colpe cristiane. Furono quindi ridotti a sette da papa Gregorio Magno e infine apparvero come settenario nell’opera teologica di San Tommaso d’Aquino durante il XIII secolo. Dà quindi origine ai sette peccati capitali come li conosciamo oggi.

Un pò come i mali di Pandora che si sono diffusi sulla Terra per interrompere la felicità dell’uomo, i sette peccati capitali definiscono la trasgressione della sua evoluzione spirituale.

Queste carenze influenzano la carne e lo spirito e ostacolano la nostra capacità di agire correttamente. Non sono capitali per la loro essenza, ma piuttosto per la portata delle conseguenze che possono comportare se si finisce col cedervi. L’essere umano naturalmente e intrinsecamente è affascinato dall’amore per il proibito, alcuni finiscono per essere intrappolati nei loro desideri più profondi, e quindi è molto probabile che si inchinino a questa chiamata.

Ecco il peccato capitale di ogni segno zodiacale:

Gola – Toro

Il Toro è un golosone inveterato che combatte costantemente contro i suoi impulsi. Cioccolato, torte, dolci, non sa cosa scegliere, anche se fa del suo meglio per trattenersi. Alla presenza dei suoi dessert preferiti, basterà osservarlo per rendersi conto che è in vero conflitto con se stesso per trattenersi e non dare libero sfogo alla sua leggendaria avidità. In effetti, questo peccato rappresenta un desiderio incontrollabile di provare piacere senza nemmeno sentirne il bisogno.

Lussuria – Scorpione

La lussuria si esprime attraverso un disordinato desiderio di indulgere nel godimento e nei piaceri della carne. In modo molto naturale, le stelle associano il segno dello Scorpione alla lussuria a causa della sua leggendaria sensualità e ardore. Quest’ultimo non cede necessariamente molto rapidamente, ma una volta che decide di abbassare la guardia, il suo desiderio di piacere ha la precedenza su tutto il resto.

Accidia – Pesci

Assegnato ai Pesci, la pigrizia simboleggia una violazione dei nostri obblighi. È strettamente legato alla procrastinazione, una disciplina alla quale eccelle questo segno. In effetti, il Pesci rimanda sempre tutto, anche se comporta il rischio di fallire nei suoi compiti o doveri. È spesso la sua mancanza di volontà che lo abbatte, altrimenti il ​​segno potrebbe brillare brillantemente.

Superbia – Leone

Come il racconto di Narciso in cui era intrappolato nella sua bellezza, il Leone avanza nella vita, intrappolato dai vizi derivati ​​dal suo orgoglio. Vanità, presunzione, superiorità, non manca nulla dalla chiamata per alimentare la sua dipendenza da finzione e vantarsi. A volte si trattiene per evitare di scioccare chi lo circonda, ma interiormente è assolutamente convinto di essere al di sopra degli altri.

L’invidia – Gemelli

Animato dalla sua esasperata ambizione, il Gemelli non può fare a meno di invidiare il successo degli altri. Desidera il loro successo e non riesce a trattenere la sua gelosia in loro presenza. A volte lascia scivolare qualche picche ma in generale, fa del suo meglio per nascondere questo tratto della sua personalità.

Avarizia – Vergine

Il minimo che possiamo dire è che il nativo della Vergine ha i ricci di mare in tasca. Questo segno ha la maggiore difficoltà a spendere soldi, anche quando le sue spese sono legate ai bisogni di base. Si attacca ai suoi beni materiali come se fossero una tavola di salvezza, al punto da agire talvolta in modo compulsivo.

Ira – Bilancia

Di aspetto gentile, il nativo della Bilancia non è immune da terribili esplosioni di rabbia. È in particolare il suo desiderio di equità che lo spinge fuori dai cardini, a volte spingendosi al punto da alzare pericolosamente il tono e offendere i suoi interlocutori.

