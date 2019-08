Andrea Damante e Paola Di Benedetto: amore confermato?

Andrea Damante e Paola Di Benedetto: dopo sorrisi, incontri furtivi e languide occhiate, è ufficiale (o quasi): tra i due è nato l’amore?

Andrea damante e Paola di Benedetto insieme (Istock)

Sempre più vicini ormai, l’ex tronista di “Uomini&Donne”, Andrea Damante e la Madre Natura del programma “Ciao Darwin”, Paola Di Benedetto, sembrano formare una coppia (quasi) ufficiale. A dare la notizia, il settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi“, che ha avvistato i due in compagnia, e non solo una volta. Dopo un primo incontro a Ibiza, al noto Ushuaia, grazie ad amici in comune, l’ex tronista e l’ex Madre Natura hanno continuato a vedersi. Negli ultimi giorni, infatti Andrea Damante pare abbia invitato la modella vicentina Paola al proprio tavolo. Un segno, questo, che ha attirato la curiosità dei molti fan. In più, a dare conferma dell’interesse è stata proprio la bella Paola che, a quanto pare, è ben contenta di ricambiare questo interesse per Andrea. Entrambi, però, ci vanno coi piedi di piombo: sia Damante sia la di Benedetto escono da due situazioni poco facili.

Andrea Damante e Paola Di Benedetto: amore vero?

Andrea Damante ha dunque già dimenticato, l’ormai ex Madre Natura, Sara Croce, con la quale ha avuto una breve e fugace love story a inizio estate. I due pare si siano lasciati senza rancori o rimpianti. E così, libero da sentimenti ingombranti, Andrea ha scelto di dedicarsi ad un nuovo amore, quello con Paola. Lei, invece, esce da una situazione non troppo “carina” con il suo ex, il cantante Federico Rossi , del duo Benji & Fede. L’addio è arrivato dopo un anno di amore e, secondo i ben informati, la separazione sarebbe avvenuta in seguito ad alcuni sbagli commessi dall’artista Federico Rossi. Per la bella Paola, però, la sua storia d’amore con Fede sembra essere acqua passata e oggi la vediamo ricambiare queste avance dal tronista Andrea. La nuova “coppia” formata da Andrea e Paola era stata già avvistata insieme nei giorni precedenti. Dal loro incontro a Ibiza all’Ushuaia, sembra essere passata un’eternità, eppure loro, affiatati più che mai, continuano a vedersi. Andrea Damante e Paola Di Benedetto hanno già trascorso insieme tre serate magiche e piene di complicità.

Andrea Damante e il ringraziamento pubblico a Fedez

Fonte: Instagram @fedez

Andrea, che oggi è molto impegnato con il suo lavoro e la crescita della sua carriera, ha pubblicamente ringraziato il rapper Fedez dichiarando che quest’ultimo l’ha aiutato molto dandogli consigli pratici sul mondo del lavoro e della carriera. Un consiglio che Andrea, ovviamente, ha preso seriamente.

Andrea ha risposto sinceramente, alla domanda: da chi hai avuto il miglior consiglio. “Dal mio amico Fedez”, aggiungendo: “lo considero un amico e un grande professionista. Me ne ha dati due e ho cercato di seguirli entrambi. Come prima cosa mi ha detto di rimanere sempre me stesso. E poi mi ha consigliato di curare la mia topline”.

Quindi, non solo un nuovo vento di cambiamenti a livello sentimentale per il deejay Andrea, ma anche sotto il punto di vista lavorativo e amicale. Insomma, sperando che tutto procedi per il verso giusto, auguriamo alla “nuova coppia” tutto il meglio e tutto l’amore possibile.

