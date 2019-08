Scopri se e quanto sei incorruttibile in base al tuo segno zodiacale. Il parere delle stelle, segno per segno.

Fonte: Istock

Quando si parla di valori umani e di forza di carattere, uno degli aspetti che vengono subito in mente è la capacità di mantenere la propria posizione ad ogni costo. Quando si crede davvero in qualcosa, infatti, a meno di non scoprire di essersi sbagliati (situazione in cui ammetterlo è sempre segno di maturità), è giusto portarla avanti al di là del pensiero comune e dei tentativi che gli altri possono fare per convincerci a cambiare. Certo, ci sono situazioni e situazioni e a volte un modo di pensare può mutare nel tempo ma ciò che ci preme capire oggi è quanto ognuno di noi sia o meno incorruttibile. Visto che tra le altre cose, questo modo di essere può dipendere, almeno in parte, dal segno zodiacale, oggi dopo aver visto quali segni dello zodiaco sono pronti per la nuova stagione e come i vari segni zodiacali guardano al futuro. Scopriremo quali sono quelli che non si lasciano mai corrompere e che procedono dritti per la propria strada. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere nel profondo, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione, specie qualora non ci si dovesse rispecchiare in toto con il segno di appartenenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> I segni zodiacali che rischiano una crisi di nervi

I segni zodiacali incorruttibili e quelli che invece si lasciano corrompere

Fonte: Istock

Ariete – Facile al compromesso

Diciamocelo, per te dimostrare di avere un’idea ferma e precisa non è poi così importante. Per questo motivo, se da un lato tendi a farti valere quando sei davvero convinta di qualcosa, dall’altro non ti tiri mai indietro se si tratta di ascoltare i pareri altrui e se ritieni che cambiare idea o rotta può tornarti utile non esiti a non prendere in considerazione la cosa. Di te si può quindi dire che pur essendo una persona decisa e che sa bene ciò che desidera, sai anche come e quando cedere, ammesso che in cambio arrivi qualcosa di davvero allettante.

Fonte: Istock

Toro – Non così corruttibile

Posto che nella vita ti piace conoscere tutte le opzioni, quando ti fai una tua idea, pur lasciando intendere la possibilità che accada il contrario, sei davvero difficile a cambiare idea. Ciò dipende dal fatto che ti piace mostrarti tutta d’un pezzo e che quando decidi una cosa preferisci non doverci più tornare in modo da evitare cambiamenti di idea. Questo fa di te una persona difficile da corrompere ma non del tutto immune a cambiare percorso qualora le circostante ti fossero favorevoli. Prevedere a priori come agirai è quindi impossibile, persino per te che in alcuni casi riesci a capovolgere la situazione in pochi istanti.

Fonte: Istock

Gemelli – Cautamente incline al compromesso

Per te essere corrotti da qualcuno è un concetto che non esiste. Dopotutto sei così avvezza a cambiare idea da un momento all’altro che capire se lo hai fatto per tua sola volontà o perché spinta dalle parole o dalle azioni altrui è davvero difficile. Se c’è una cosa che sai è che cambiare idea umano e ti fa quasi paura chi invece resta sempre con le stesse opinioni senza neppure discuterle. Detto ciò, capirti è assai complesso persino per te, motivo per cui è quasi impossibile capire se e quando deciderai di cedere ad un compromesso mentre si può facilmente prevedere che ti troverai a cambiare spesso idea.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, ciò che riguarda l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Lunatica persino nel compromesso

Capire se e come reagirai al tentativo di portarti da una parte piuttosto che da un’altra è decisamente difficile. Il tuo essere lunatica ti porta infatti a cambiare più volte idea, arrivando persino a contraddirti se la situazione ti appare improvvisamente sfavorevole o, più semplicemente, meno allettante del previsto. Solida nelle tue posizioni, se ritieni che non sia grave per la tua immagine, sei anche pronta a cambiare idea, ma lo fai solo se ciò può tornarti utile e se la persona per la quale lo faresti, a tuo avviso, ne vale la pena. Al contrario preferisci chiuderti in una posizione di diniego o illudere chi hai dinanzi, salvo lasciarlo con niente in mano quando meno se lo aspetta. Abbiamo già detto che sei lunatica?

Fonte: Istock

Leone – Suscettibile al compromesso per pura utilità

Nella vita per te, ciò che conta subito dopo la tua immagine è il successo. Se cambiare modo di vedere le cose o allargare i propri orizzonti (come ti piace definire la cosa) può portarti a qualcosa di buono, allora ecco che sei disposta anche a lasciarti corrompere da chi dimostra di saperne più di te. Questo tuo modo di fare, però, rischia di ritorcertisi contro da un momento all’altro, specie quando il tuo gioco viene scoperto e non particolarmente gradito. Per fortuna sai quasi sempre come trarti d’impiccio e far girare le cose a tuo favore e anche questa si può dire essere una tua qualità.

Fonte: Istock



Vergine – Non corruttibile ma convincibile

Il solo pensiero che qualcuno agisca per farti cambiare opinione ti manda su tutte le furie, portandoti a chiuderti come un riccio pur di non cedere a pressioni esterne. Questo farebbe di te una persona estranea a tutto ciò che riguarda corruzioni o cambiamenti di idee. C’è però un ma che è dato dalla tua capacità di farti convincere senza quasi accorgertene qualora gli altri usino strumenti all’apparenza dolci per ottenere le stesse cose. In tal caso arriverai a cambiare convinta di volerlo e senza più ritenere “colpevoli” le persone che avranno cercato di cambiarti. Un comportamento difficile da capire ma che pur essendone consapevole non ritieni affatto sbagliato.

Clicca su successivo