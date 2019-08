Astrologia: scopri quali sono i segni zodiacali già pronti ad accogliere la nuova stagione.

Passato il 15 Agosto sono ormai in molti a vedere l’avvicinarsi dell’autunno, complice anche la temperatura che in questi giorni si è fatta meno calda. Come spesso accade in queste circostanze, ci sono persone del tutto restie ad accettare il prossimo cambio di stagione ed altre che, invece, quasi non vedono l’ora. Al di là del modo di vivere la cosa, è certo che tra meno di 15 giorni la vita inizierà a riprendere i suoi ritmi. Molti torneranno al lavoro, altri riprenderanno a studiare per gli esami e le scuole si avvicineranno sempre più l’apertura. Visto che non tutti sono ancora pronti e che esserlo può dipendere, almeno in parte, dall’influenza che le stelle hanno su di noi, oggi dopo aver visto qual è l’incantesimo giusto per ogni segno zodiacale e quale pasto estivo light è più adatto ai vari segni dello zodiaco, scopriremo quali sono i segni zodiacali che sono già pronti per accogliere la prossima stagione e quali, invece, hanno bisogno ancora di qualche tempo per adattarsi all’idea. Come spesso accade in questi casi, il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente, in modo da avere un quadro più preciso della situazione.

Oroscopo: I segni zodiacali pronti alla nuova stagione e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Per nulla pronti

I nati sotto il segno dell’Ariete amano terribilmente la bella stagione e le tante possibilità che ha da offrire con le sue giornate di sole e l’aria di spensieratezza che sembra coinvolgere un po’ tutti. Accettare che anche per quest’anno sono rimasti solo pochi giorni per viverla a pieno è quindi per loro un boccone troppo amaro da assaporare e che spesso e volentieri si rifiutano di accettare. Per questo motivo tendono a vivere questa seconda parte di Agosto, godendo di ogni istante, tuffandosi con passione in ogni nuova possibilità, approfittando delle giornate di sole e del tempo libero da passare con gli amici. Attività che vivono a pieno anche per non pensare all’arrivo di Settembre che porterà con se la fine delle vacanze per la maggior parte di loro, ricordando anche la stagione autunnale sempre più prossima.

Toro – Pronti a metà

I nativi del Toro hanno un senso pratico non indifferente e grazie al quale non vengono mai colti impreparati. Per tutta la stagione estiva hanno bene in mente il passare del tempo così, anche dopo Ferragosto non cadono dalle nuvole ma sono più che consapevoli del fatto che nel giro di poco la loro vita tornerà a scorrere sui binari di sempre. Ciò nonostante e sebbene sappiano di non poter fare altro che accettare la cosa e farsi trovare più pronti che mai, una parte di loro sembra restare sempre indietro, crogiolandosi nella bellezza di un periodo fatto solo di vacanze e di ozio, cosa che per loro rappresenta letteralmente il paradiso. Si può quindi dire che sono pronti a metà, sul si per quanto riguarda la parte razionale e su un no andante per ciò che concerne il cuore.

Gemelli – Più indecisi che veramente pronti

I nati sotto il segno dei Gemelli tendono a vivere questo periodo dell’anno sull’onda della conflittualità. Se da una parte sentono il bisogno di cambiare e sono lieti delle tante novità che la nuova stagione porterà con se, dall’altro non vorrebbero staccarsi dall’idillio del periodo delle vacanze e dalla possibilità di vivere senza limiti di orari e di altro tipo. Certo è che un’estate perennemente in vacanza, presto o tardi finirebbe con l’annoiarli e questa è la loro piccola consolazione. Peccato che a questa certezza si aggiunga anche quella di dover tornare a seguire vincoli che poco gli appartengono e che gli stanno così stretti da non fargli apprezzare del tutto neppure l’arrivo della nuova stagione.

Cancro – Serenamente pronti

I nativi del Cancro non amano al 100% il trambusto estivo e quando sanno che anche le vacanze stanno per volgere al termine si trovano in uno stato d’animo tutto sommato sereno, dato dalla consapevolezza che nel giro di poco si tornerà a ritmi più sostenuti e in grado di mantenere più stabile la loro comfort zone, fatta di date, scadenze e serate libere da trascorrere in tranquillità. Questo non significa che siano necessariamente felici nel pensare al termine delle vacanze ma di certo non si strappano i capelli nel comprendere che mancano sempre meno giorni all’arrivo di un nuovo periodo dell’anno. Tutto ciò li pone in uno stato d’animo di serenità che li fa stare bene, tenendolo quasi a cavallo tra le due stagioni.

Leone – Non prontissimi ma carichi

I nati sotto il segno del Leone amano l’estate e non si sentono mai veramente pronti a lasciarli andare. D’altro canto, hanno l’ambizione di vivere la propria vita cogliendo sempre il meglio da ogni circostanza e per farlo sono pronti anche ad accogliere con entusiasmo (a volte un po’ forzato) la nuova stagione. Di loro si può quindi dire che pur non essendo mai veramente pronti a congedarsi dal periodo estivo, hanno una carica interna che gli da modo di prendere il meglio di ciò che è stato per proiettarsi subito dopo in quel che sarà. Il loro ingresso nella nuova stagione sarà quindi carico di energia e di propositi da portare avanti per tutto l’anno e fino all’estate successiva.

Vergine – Quasi per nulla pronti

I nativi della Vergine non amano pensare alla fine delle vacanze. Per loro il periodo estivo rappresenta un momento in cui caricarsi ed essendo persone che fanno fatica ad abituarsi ai cambiamenti, questo è troppo breve per terminare nel giro di due settimane. All’arrivo della prossima stagione non sono quindi poi così pronti e preferiscono pensare al presente, evitando accuratamente di rivolgere lo sguardo al futuro imminente. In questo modo riescono ancora a godersi qualche momento di serenità pur consapevoli di dover prima o poi rassegnarsi per cedere il passo alla nuova stagione e a tutti i cambiamenti che comporta.

