La maschera al miele e olio d’oliva per capelli spenti: ricetta – VIDEO

La maschera al miele e olio d’oliva per capelli spenti: ricetta –...

Maschera al miele e all’olio d’oliva fai da te. Un rimedio naturale e immediato per capelli spenti e senza vitalità. I consigli seguendo il – VIDEO

La maschera al miele e olio d’oliva è un elisir di bellezza per capelli spenti e senza energia. Il miele, dalle infinite proprietà lenitive e ammorbidenti abbinato all’olio d’oliva, rendono questa crema ideale per ridare la giusta carica ad una chioma spenta

La ricetta fai da te è un toccasana da provare subito sui capelli danneggiati dagli agenti atmosferici come i raggi UV, lo smog cittadino e lo stress ambientale. Segui i consigli su come farla a casa cliccando nel link video in alto.

