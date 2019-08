Rosa Perrotta contro i suoi haters: “Fate i figli invece di criticare ” – VIDEO

Rosa Perrotta contro i suoi haters: “Ma invece di criticare, fate i figli…mi fate tristezza” . Il messaggio della neomamma agli haters – VIDEO

Rosa Perrotta è nuovamente agguerrita contro i suoi haters che la criticano in continuazione su tutto. Da neo mamma, Rosa non vuol mostrare il piccolo Dodo su nessun social e gli haters non ci stanno

Rosa Perrotta ha così scritto sui social: “Se non lo faccio vedere è proprio per colpa di gente come voi, che mi spaventa..È gente veramente frustrata, gente che sfoga nei social la sua repressione interiore. Ragazzi ma non lo so, fate figli!…Le persone che vivono di questo mi fanno molta tristezza”.



