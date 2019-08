Stasera in tv, sabato 3 agosto: palinsesto della prima serata

Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo per la prima serata, dettagliato elenco dei programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno.

Il sabato sera a casa può riservare molte sorprese.

Oltre a una garanzia di tanto riposo e relax, non si può certo dimenticare la sequela di show, film e serie tv che il piccolo schermo fa scendere in campo in questa speciale serata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> LA DONNA DEL GIORNO: Dalida

Il sabato sera è infatti sempre occasione per seguire programmi appassionanti e, spesso, veri e propri cult.

Che cosa ci verrà proposto allora questa volta? Proviamo a scoprirlo insieme consultando il palinsesto della prima serata di oggi riportato qua sotto.

Un dettagliato elenco dei programmi selezionati dai principali canali in chiaro vi attende. Buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!