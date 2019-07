Come curare un’allergia alimentare in un neonato – VIDEO

Allergie alimentare, come curarla nei bambini piccoli e nei neonati? La prevenzione, la diagnosi e una dieta di esclusione sono le basi per la guarigione – VIDEO

Molti bambini piccoli, durante lo svezzamento, accusano forti dolori addominali o scariche di diarrea o vomito. A cosa sono dovuti? Probabilmente la causa potrebbe essere un’allergia alimentare a qualche alimento.

Leggi anche: Gli alimenti allergizzanti per i bambini, quali sono? – VIDEO

Come comportarsi? La cura migliore è una dieta di esclusione, sotto visita pediatrica e accertamenti clinici. La soluzione esiste e se presa in tempo, la maggior parte dei bimbi piccoli, guarisce entro i 5 anni di vita. Segui il video per scoprire l’iter da seguire

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI