Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che i principali canali in chiaro ti proporranno per la prima serata di questo sabato. Arriva il palinsesto tv!

Come trascorrerai questo sabato sera? Folli giri lungo le strade della città o qualcosa di più tranquillo e rilassante?

Se la seconda opzione è quella che senti più nelle tue corde, forse, Chedonn.it ha la proposta su misura per te. Che ne dici di un po’ di divano e tv?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ultimo età, altezza, carriera e vita privata

Qui di seguito troverai infatti il palinsesto televisivo della prima serata di oggi, un elenco dettagliato di tutti i programmi che i principali canali in chiaro vorranno proporti.

Sfoglialo con noi e scegli poi ciò che riterrai più nelle tue corde. Avrai trovato il prefetto intrattenimento per il tuo sabato sera.

Buona vision e buona serata!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto sabato 29 giugno

Rai Uno – Techetechetè Superstar – Musica e Poesia I Cantautori (Show)

Cantanti, attori, comici e soubrette della tv passata e presente sono protagonisti di questa edizione speciale del programma che accompagna da sempre le cene estive degli italiani.

Rai Due – Ossessione senza fine (Film)

Un cardiologo si innamora di una teenager appena salvata dall’annegamento. Il suo diventa un sentimento morboso che lo spingerà a compiere un gesto a dir poco sconcertante pur di averla tutta per sé.

Rai Tre – Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata (Documentario)

Tutti pronti a proseguire il viaggio intorno al mondo del “Kilimangiaro” in compagnia di Camila Raznovich e dei suoi ospiti? Nuove tappe e tante scoperta ci attendono.