Stasera in tv: palinsesto sabato 1 giugno

Rai Uno – Calcio – Champions League – Tottenham Vs Liverpool (Sport)

Tottenham – Liverpool è l’attesissima finale della Champions League 2018\19, la partita che assegnerà la coppa più ambita d’Europa.

Rai Due – The Rookie – Stagione 1 Episodio 19 – La lista (Telefilm)

Le reclute sono spiazzate dell’entrata in vigore di una nuova regola che li obbligherà Instagram oli due giorni a completare le esperienze che ancora mancano al loro profilo professionale per accedere all’esame finale. Nolan è l’unico ad essere in regola e così tocca proprio a lui l’incarico della ricerca di un fuggitivo. Nel frattempo Ben è di vittima di un’aggressione, mentre Bishop deve affrontare un provvedimento disciplinare.

Rai Tre – Le parole della settimana (Attualità)

Le parole della settimana (Attualità)

Nel frattempo Ben subisce un'aggressione, mentre Bishop affronta un provvedimento disciplinare ma, soprattutto, tante storie di ordinaria straordinarietà vengono portate in prima serata da Massimo Gramellini e dai suoi ospiti, personaggi di spicco della politica, della società, dell'imprenditoria e dell'attualità.