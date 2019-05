Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri i programmi che ti verranno proposti dai principali canali in chiaro per la prima serata di oggi. Il palinsesto è servito!

La tv sarà anche oggi l’intrattenimento della tua serata? Molto bene, sarà allora indispensabile saperlo sfruttare al meglio.

A tale scopo CheDonna.it è pronta anche questa sera a farti da guida. Come? Illustrandoti il palinsesto televisivo per la prima serata di oggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Michelle Hunziker chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Quali programmi vorranno proporti i principali canali in chiaro? Tra film, serie tv e programmi di approfondimento non avrai che l’imbarazzo della scelta.

Valuta le varie opzioni, allora, fai la tua scelta e… buona visione!

Una serata di divertimento e relax ti attende.

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto giovedì 30 maggio

Rai Uno – Il giudice meschino (Fiction)

La vita di Alberto Lenzi, Pubblico Ministero di Reggio Calabria cinico, viene sconvolta dall’uccisione di un collega, suo caro amico, in un agguato. Lui, uomo ormai disilluso, dovrà ritrovare la forza interiore per lottare al servizio della giustizia e della verità.

Rai Due – Piacere, sono un po’ incinta (Film)

Zoe (Jennifer Lopez) è stanca di aspettare un principe azzurro che non arriva mai e così decide di prendere “il toro per le corna” e cercare da sola quella maternità che tanto desidera. Peccato però che lo stesso giorno in cui si sottopone all’inseminazione artificiale incontra Stan (Alex O’Loughlin), un giovane intento nell’avviare la sua attività di produzione di formaggi che, letteralmente, le sconvolgerà la vita.

Rai Tre – Calcio – Serie B (Sport)

Partita di andata della finale tra Cittadella e Verona per i play off 2018\2019.