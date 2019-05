Come preparare il gelato alla frutta a casa: la ricetta VIDEO

Come preparare il gelato alla frutta a casa senza l’uso della gelatiera, solo con il mixer. La ricetta light con gli ingredienti e il procedimento nel VIDEO

Voglia di un dolce fresco? Prepara il gelato a casa seguendo la video ricetta in alto. Il gelato alla frutta è una vera delizia per il palato, ottimo perché fatto con ingredienti genuini, la frutta, e con pochi passaggi, senza l’uso della gelatiera ma solo con un mixer

Provalo anche tu, uno sfizio dolce per mantenerti in forma senza rinunciare al sapore del gelato. Ottimo anche come fresca merenda per i tuoi figli o come dessert a fine pasto.

