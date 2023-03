Oroscopo di oggi, 3 segni hanno bisogno di far chiarezza: nuovo dialogo in arrivo!

Oroscopo oggi, occorre fare i conti con la necessità di parlare e chiarirsi, specialmente per alcuni segni dello Zodiaco. Novità dal cielo.

Buone nuove dal cielo dello Zodiaco, o forse quando si parla di confronto non tutti sono d’accordo? Ebbene, c’è chi apprezza e predilige il dialogo, e chi invece non riesce a sostenerlo. Le energie astrali del giorno faranno iniziare la giornata con la consapevolezza che le parole hanno un peso, e che se riportate in dialoghi importanti si possono raggiungere grandi prospettive. Stiamo facendo riferimento ai sogni, obiettivi e traguardi predisposti, segno per segno. Per cui l’Oroscopo di oggi ha a cuore l’intento di conferire i giusti consigli ai segni che di recente si sono trovati un in difficoltà, specialmente nel raggiungere un punto in comune con le persone care.

Nello specifico si dispiegano le energie che hanno animato i giorni passati. Reduci da una collaborazione positiva e propositiva tra Urano e Mercurio, con l’obiettivo di conseguire la base giusta alle idee per il successo, subentra un sestile interessante. Venere e Marte distano a 60° gradi tra loro, ed il cielo dello Zodiaco è suddiviso da 6 parti con lo stesso valore di gradazione. Ciò implica una forte volontà di mettersi in gioco con ardore e passione, ma coordinare la logica e il sentimento non è facile. Per questo alcuni amici si sono trovati in difficoltà. C’è qualcuno che è stato in grado di tenere conto della situazione, ma altri no.

Quindi, sembra quasi naturale quell’esigenza di trovare una strada, di dirigersi verso quella che è la sensazione di pace e serenità. Come la si consegue? Soltanto con coraggio ed un pizzico di fortuna! L’Oroscopo di oggi dedicato ad alcuni segni non è un oracolo di verità, ma una guida da comprendere ed interiorizzare.

L’Oroscopo di oggi per questi segni è una svolta in positivo… o negativo!

La classifica di oggi assiste ad uno scenario molto interessante, perché si ha a che fare con degli amici che spesso riescono a stravolgere la situazione da positiva a negativa, e viceversa, con piccoli colpi di follia! Non li si direbbe capaci, ma le energie che animano i loro sogni sono spesso indecifrabili. Per cui ecco cosa vediamo nel loro cielo. Le previsioni parlano di voglia di fare, ma senza tenacia e costanza non si va lontano. Infine, mai dimenticare l’importanza del dialogo con sé stessi, perché se quello con gli altri è messo male, a volte è anche in parte a causa dello scarso amor proprio.

Sul podio il segno dell’Aquario, può vincere come perdere, basta un gesto!

Molto più pessimista del solito davanti a sé ha due strade da percorrere. Una sembra più semplice, ma non è quella che incarna la sua felicità, l’altra è complessa, così tanto da sembrare quasi ostile, ma rappresenta il suo sogno più intenso. Da bravo folle non sceglie mai la via facile, anzi persegue con insistenza quella che meno gli viene comoda, ed è qui che riesce a dare il meglio di sé. Intuitivo, rivoluzionario e comunicativo, sa dare il cuore se solo crede in sé stesso. Consiglio: se l’intento è amoroso, bisogna osare di più; se invece il fronte in questione è lavorativo, è bene dispiegare energie in direzione di qualcosa di concreto e meno fantasioso.

Segue il Cancro da comunicatore a “chiusura ermetica” a volte non si capisce da solo

E’ un segno molto complesso, perché dietro il sorriso, la gentilezza e quella generosità che è propria della sua persona, si nasconde un soggetto che sotto sotto vive delle insicurezze che definisce lui stesso incolmabili. Non si piace, non si accetta, e spesso quello che fa lo vede ed analizza in modo ipercritico. Tra tutti percepisce il dialogo con il proprio Io come un incubo, ed è qui che cade in tranello. Mette un muro dove non serve e perde occasioni. Consiglio: fare la cosa giusta in ogni contesto non è possibile, come non sarebbe giusto perché non permetterebbe di capire a fondo sé stessi. Questo segno impara da un errore, gli è costata la felicità.

In fondo alla classifica c’è la Bilancia, non ha più parole, ma ha voglia di agire!

L’amico sotto l’elemento dell’aria si trova come in un limbo dal quale è sempre più difficile venirne fuori. Non è facile per lui trovarsi davanti a qualcuno che non ha un atteggiamento chiaro e diretto, ma al tempo stesso anche la trasparenza lo spiazza. Deve scegliere chi e cosa vuole essere, senza provare quella costante tensione nel chiedersi se ha fatto o meno la cosa giusta. Consiglio: parlare con la persona di interesse, sia che sia un amore o un amico. Se le cose vanno bene allora c’è un futuro, se non vanno, meglio aver chiesto anziché rimanere in un stato di totale incomprensione!