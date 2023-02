San Valentino all’insegna dalla passione, per 3 segni le previsioni sono più che piccanti: l’amore non avrà confini!

San Valentino farà battere il cuore a questi segni secondo le previsioni del giorno: la passiona arriverà alle Stelle, che felicità!

L’amore bussa alla porta di questi segni, e c’entra anche la festa di San Valentino! Che i sentimenti dovrebbero essere celebrati ogni giorno, non c’è alcun dubbio, ma le energie si canalizzeranno al meglio durante la giornata di martedì. Quindi, oggi cosa occorre fare? Prepararsi in modo intelligente, soprattutto per i segni che aspettano una gioia da tanto! I più sfigati troveranno l’amore, specialmente chi ha molto sofferto di recente. Le previsioni parlano di passione, ma non solo. Ripresa, forza e coraggio, tutti ingredienti che non possono mancare nella ricetta più importante dell’Oroscopo: l’amore per sé stessi! Ecco chi sono i fortunati e come dovranno agire.

Il cielo dello Zodiaco ha come protagonista il segno dell’Aquario. Noto per la sua azione rivoluzionaria e trasgressiva, è anche un amico dal temperamento realista e alle volte pessimista. Come può trovare la giusta fantasia durante il giorno di San Valentino? Ebbene, in suo soccorso arriva una bella energia dal pianeta del pensiero, Mercurio. Perché il segno d’aria è in realtà ricco di immaginazione, deve solo avere una spinta in più per valorizzarla in modo proficuo e produttivo.

Quindi, bando alle ciance, le Stelle fremono, e gli Astri sono dalla parte degli ultimi! I segni più sofferenti in amore daranno inizio al sogno che da sempre stavano aspettando.

San Valentino, altro che amore, per 3 segni le previsioni parlano di PASSIONE!

Chi l’ha detto che ragione e sentimento si scontrano senza concludere nulla? I sogni più belli si realizzano quando queste due facoltà entrano in gioco e si pongono in equilibrio fra loro. Va bene far scoppiare le emozioni, ma se non sono indirizzate con ragionamento verso la meta, ecco che nulla potrà realizzarsi. Stessa cosa per la ragione, senza passione è scarna di significato. Così, i 3 segni protagonisti delle previsioni in arrivo per San Valentino, riusciranno a vivere armonicamente con sé stessi, che poi è il primo passo per amare davvero il prossimo. Ecco quali sono i consigli da seguire, non come regole, ma come fonte di conoscenza di sé stessi.

Al primo posto il segno del Sagittario, finalmente una gioia che lo farà rinascere!

Spesso questo amico è considerato ottimista e superficiale, ma in realtà ha dentro il proprio cuore una voglia d’amare che capita che cozzi con la paura di un rifiuto. Ebbene, un segno così leggero e divertente in apparenza, ha in realtà un grosso timore di non essere accettato così per com’è. Che si tratti di relazione di coppia o di un single che vuole farsi avanti, ha bisogno dei suoi tempi. Cosa fare allora quando San Valentino è alle porte? Consiglio: prendersi del tempo non significare stare fermi a non far nulla, ma a fare la cosa giusta al momento giusto. In una parola, AGIRE! Cogliere al volo l’appuntamento con crush? Assolutamente sì! Chiedere al proprio partner di fare una fuga d’amore? Partire subito! Quindi, le follie vanno fatte in due, basta sentirsi individualisti in ogni caso.

Segue la Vergine, niente più partner tossici, ha scoperto un nuovo amore

Passiamo a chi è spesso vittima della sindrome della crocerossina, o peggio di Stoccolma! Al di là dell’ironia, non abbiamo intenzione né di fare psicoanalisi, né tantomeno di sminuire la condizione patologica di qualcuno, ma vogliamo far aprire gli occhi a questa amica dello Zodiaco. Basta partner tossici, soprattutto perché non riusciranno mai a valorizzare la bellezza del mondo che conserva nel proprio cuore. L’obiettivo è uno ed uno solo, ed il giorno di San Valentino arriverà a compimento. Ci sarà una rottura, di natura salvifica. Consiglio: sembra strano che rompere possa portare felicità, ma dire che è il primo passo verso la rinascita e la ricerca del vero amore basta? L’AMOR PROPRIO prima di tutto!

Viva il segno dello Scorpione, viene incoronato il più passionale, ecco perché!

Passionale fino al midollo, chi ha avuto o sta con una persona del segno, sa di cosa si parla. Non farà mai mancare nulla alla persona amata, ma mai farlo sentire tradito. Basta un minimo errore per perderlo, ma un gesto buono per riconquistarlo. L’amico in questione si riappacificherà in modo sano e costruttivo con una persona speciale. Non parliamo solo di relazione di coppia, perché l’amore è universale, e quindi si manifesta in mille e più modi. Ci sarà una grossa sorpresa. Consiglio: coglierlo alla sprovvista è impossibile, sa sempre come reagire. Ma se c’è una cosa che può far meglio è di certa una sola: LASCIARSI ANDARE ALL’EMOZIONE, basta rigidità emozionale, quella causa disastri che durano anni.