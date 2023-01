I segni zodiacali compatibili con l’Acquario: la classifica

Quali sono i segni più compatibili con l’Acquario? C’è chi è più adatto per una relazione d’amore e chi è perfetto per aprire una società

La compatibilità tra i vari segni zodiacali può diventare un terno al lotto a volte. Alcuni segni dello zodiaco, infatti, sono perfetti per stare insieme per tutta la vita, altri hanno la capacità di vivere forti momenti di passione ma poi devono allontanarsi, altri ancora diventano migliori amici. Ma ci sono anche i segni compatibili in maniera perfetta per diventare soci in affari. Ogni segno ha le proprie caratteristiche ed è compatibile con alcuni, completamente incompatibile con altri.

L’Acquario è l’undicesimo segno zodiacale, governato da Urano e Saturno. Il Sole transita nel segno dell’Acquario tra il 21 gennaio ed il 19 febbraio, anche se il periodo varia ogni anno. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è particolarmente empatico, anche se è difficile da ingabbiare. L’Acquario non ama il rispetto delle regole, soprattutto quelle che non comprende. Il suo istinto lo porta sempre verso la libertà. Come tutti i segni, anche l’Acquario ha una compatibilità maggiore con alcuni segni dello zodiaco ed è proprio ciò che vogliamo scoprire oggi. Ecco i tre segni zodiacali più compatibili con l’Acquario, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I tre segni zodiacali più compatibili con l’Acquario: chi è il primo in classifica?

Eccoci arrivati al momento più importante e divertente di questo articolo. Tra poco avrai la possibilità di scoprire qual è la classifica dei segni zodiacali più compatibili con l’Acquario. Prima di andare avanti è assolutamente necessario precisare una cosa: le classifiche che leggi sul nostro sito sono ricavate dalle caratteristiche generiche dei vari segni, quindi prendi tutto alla leggera e non preoccuparti se dovessi trovare qualcosa che non ti piace. A volte potresti anche trovare qualche sorpresa. Ad esempio, avresti mai pensato che il segno più ospitale dello zodiaco fosse proprio quello del Cancro?

Bilancia: al terzo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco riesce a condividere con l’Acquario diversi interessi. Ad esempio, questi due segni amano molto gli animali, quindi condividono la passione per un cucciolo e possono diventare amici proprio grazie ad un amico a quattro zampe. Bilancia e Acquario sono molto amanti dei bambini, quindi potrebbero condividere il desiderio di fare tanti figli qualora dovessero intraprendere una relazione d’amore. Ad entrambi piace vivere al riparo dal caos cittadino, possibilmente in campagna, in mezzo alla natura. E poi entrambi devono dormire nel silenzio più totale.

Gemelli: al secondo posto in classifica troviamo il segno dei Gemelli. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco amano approcciarsi in maniera diretta con gli altri. Questo aspetto caratteriale piace molto all’Acquario, sempre molto schietto in tutto ciò che fa. Il segno dei Gemelli non è sempre da gestire ma l’Acquario sa tenerlo a bada e riesce spesso a trovare una certa stabilità con lui. Le relazioni tra questi due segni possono essere complesse ma anche molto originali. Gemelli e Acquario possono generare una forte passione. Difficilmente durano tanto ma il rapporto è sempre molto intenso, fino all’ultimo minuto.

Ariete: il gradino più alto del podio è occupato dal segno dell’Ariete, è lui a vincere la classifica di oggi. Ariete e Acquario possono essere dei partner perfetti perché riescono a comprendersi a vicenda. L’Acquario riesce ad entrare immediatamente in sintonia con tutti, anche con l’Ariete, e quest’ultimo riesce a capire la sfera emotiva dell’altro. Una coppia perfetta, che funziona in amore ma anche a lavoro. Ariete e Acquario lavorano molto bene insieme, condividono spesso i metodi e linguaggi da utilizzare per ottenere un obiettivo importante. E poi non ossessionati dalla competizione, quindi nessuno dei due farà le scarpe all’altro. Tra questi due segni dello zodiaco c’è anche un’ottima alchimia dal punto di vista fisico. Due segni perfetti per stare insieme, nella vita di tutti i giorni o semplicemente a lavoro.