Hai ricevuto delle avances? Forse è nato sotto uno di questi segni

Quali sono i segni zodiacali che non riescono a fare a meno di corteggiare? Ecco il podio di questa intrigante classifica: ci sei anche tu?

Molti pensano che il corteggiamento sia la parte più bella di una relazione d’amore tra due persone. È veramente così? Probabilmente non esiste una risposta corretta perché c’è chi ama corteggiare un potenziale partner e chi preferisce andare direttamente al sodo. Ognuno ha i suoi gusti e le sue abitudini e, quando combaciano alla perfezione con l’altra persona, scatta la scintilla. Il corteggiamento è una vera e propria arte, non tutti sono in grado di fare delle avances ed essere contemporaneamente gradevoli.

Come fare a capire se una persona è in grado di corteggiare oppure no? Il primo modo è ovviamente quello di guardare questa persona all’opera, altrimenti possiamo affidarci alle nostre amiche stelle. Alcuni segni dello zodiaco, infatti, riescono a conquistare le proprie ‘prede’ già dopo la prima avance. Come fanno? Dipende da tanti fattori, tra poco proveremo a spiegarne alcuni. Ecco la classifica dei segni che sanno corteggiare meglio, questo è il podio, pensi che ci sia anche il tuo segno?

I tre segni che conquistano dopo la prima avance

Tra poco avrai la possibilità di scoprire se il tuo segno si trova sul podio o se dovrai accontentarti di una posizione più bassa. Queste classifiche vengono ricavate grazie alle caratteristiche generiche dei vari segni. Credi che all’inizio del prossimo anno non riuscirai a trovare l’amore? Non preoccuparti, se sei abile nel corteggiamento, sarà soltanto una pura questione di tempo.

Capricorno: al terzo posto in classifica abbiamo il segno del Capricorno. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto deciso e determinato, qualunque cosa faccia. Questo segno è sicuro di sé, quando conosce un potenziale partner si butta senza pensarci due volte, anche se a volte ne esce con le ossa rotte. Di solito ha successo, per sua fortuna, altrimenti sarebbe un guaio grosso con un carattere del genere.

Gemelli: al secondo posto in classifica c’è il segno dei Gemelli. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco, nonostante riescano spesso ad attirare la malasorte, sono capaci di fare delle avances e di ottenere immediatamente un grande successo. Questo segno ha una doppia personalità, da un lato può essere pericoloso ma dall’altro no, perché tira fuori tutta la sua personalità quando conosce qualcuno veramente interessante.

Toro: il primato appartiene al segno del Toro. Si dice che sia un segno al quale è impossibile resistere, anche perché il Toro è elegante (quando vuole) e sa essere misterioso al punto giusto. È proprio questa punta di mistero che attira l’attenzione degli altri. Più che corteggiare, i nati sotto questo segno dello zodiaco riescono a farsi corteggiare e a capire se dall’altra c’è un vero interesse oppure no. La tecnica di corteggiamento del Toro è interessante, anche se non sempre efficace.