Quali sono i segni più freddolosi? Ecco la classifica

Sai quali sono i segni più freddolosi dello zodiaco? Leggi la classifica e scopri se ci sei anche tu. Pensi di poter salire sul podio?

Ormai ci siamo, la stagione invernale è entrata nel pieno, le temperature si sono finalmente abbassate e sta quasi per arrivare il Natale. Questo è un periodo che molte persone amano ma c’è una categoria che non vede l’ora che torni la primavera: stiamo parlando dei freddolosi, quelli che iniziano ad andare in crisi quando la temperatura scende sotto i venti gradi. Li vedi girare per strada a maniche lunghe se la temperatura si abbassa di qualche grado e hanno già indossato sciarpe e cappelli da tempo. Di solito si fanno notare perché sono i primi a fare il cambio di stagione, a mettere i piumini sul letto e ad uscire con i giubbini, anche quando non è ancora necessario.

Forse non lo sai ma alcuni segni dello zodiaco sono più freddolosi rispetto agli altri. Non sopportano le temperature basse e ammettono di avere freddo anche durante una normalissima giornata primaverile. Bastano due gocce di pioggia per fargli tirare fuori coperte, sciarpe, guanti e cappelli di lana. Hanno il terrore del freddo, non lo sopportano. Se dipendesse da loro, vivrebbero tutto l’anno in un posto caldo, spostandosi in base alla stagione. Anche tu sei così o riesci a reggere il freddo? Dipende tutto dal segno zodiacale di appartenenza ed è per questo che tra poco leggerai la classifica dei segni più freddolosi, vediamo se meriti di salire sul podio.

I segni zodiacali più freddolosi: ecco il podio

Tra poco scopriremo il podio di questa curiosa classifica. I segni più freddolosi hanno delle caratteristiche particolari, scopriamo insieme se il tuo segno si trova sul podio. Negli ultimi giorni abbiamo già visto diverse classifiche divertenti, come quella dei segni zodiacali che vedono complotti ovunque, oggi avrai la possibilità di leggere la classifica dei segni zodiacali più freddolosi. Ecco il podio.

Sagittario: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco inizia ad ammalarsi con i primi freddi. Questo segno convive con l’influenza per tutta la vita, il suo naso inizia a diventare rosso ad ottobre e riprende il suo colore ad aprile. I nati sotto questo segno dello zodiaco amano il caldo, le spiagge tropicali e vorrebbero vivere in mezzo alla strada. Ovviamente non vorrebbero fare i barboni ma apprezzano le gite fuori porta e le serate in giardino insieme agli amici. L’inverno deprime gli appartenenti a questo segno zodiacale, gli cambia l’umore e gli toglie l’entusiasmo.

Pesci: hai le mani e i piedi sempre freddi? Forse perché sei nato sotto il segno dei Pesci. Questo segno si piazza meritatamente al secondo posto in classifica perché con il freddo non riesce a stare in acqua. I Pesci hanno bisogno del loro elemento principale e soffrono quando sono lontani dal mare. I nati sotto questo segno dello zodiaco perdono vitalità quando arriva il freddo e iniziano a diventare meno attenti. E infatti sono anche i più traditi dal proprio partner, soprattutto durante i mesi più freddi dell’anno!

Leone: il segno zodiacale più freddoloso è quello del Leone. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco è sempre acceso, un vero fuoco, non sopporta le temperature più rigide. Il Leone soffre il freddo ma non lo ammette perché non vuole mettere in mostra una delle sue debolezze, eppure sono tante! I nati sotto questo segno trovano ogni scusa per restare sotto le coperte durante l’inverno, non riescono a riscaldarsi e usano solo vestiti caldi. Questo segno è troppo focoso per non soffrire il freddo.