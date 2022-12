Test: quanto è grande il tuo spirito natalizio? Scegli un elemento e scoprilo

Che rapporto hai con il Natale? Questo test ti rivelerà quanto lo ami oppure se sei una persona che non possiede molto spirito natalizio.

Che rapporto hai tu con il Natale? Alcune persone non vedono l’ora che arrivi il Natale e non aspettano neppure l’arrivo di dicembre per decorare la loro casa. Durante le festività in casa loro ci sono luci, addobbi di ogni tipo e soprattutto tante canzoncine natalizie. E poi ci sono quelli che dicono di detestare il Natale, che solo al pensiero delle festività provano un senso di fastidio, una orticaria. Per queste persone la corsa ai regali e le lunghe giornate passate in compagnia dei parenti rappresentano più un vincolo che un piacere.

A volte diciamo di amare il Natale ma in fondo non vediamo l’ora che passi, altre volte sosteniamo di non amare particolarmente questa festività eppure viviamo con gioia questi giorni passati in compagnia di amici, parenti, panettoni, torroni e sfide a carte e a tombola.

Il test di oggi ti rivelerà qual è il vero rapporto che hai con il Natale.

Scegli un elemento natalizio e ti dirò quanto ami il Natale

Il test di oggi, come tutti gli altri test che ti proponiamo, si prefigge di intrattenerti e divertirti e non fornisce nessuna diagnosi clinica. Questo test ti aiuterà a comprendere quanto il Natale sia importante per te e quanto è grande il tuo spirito natalizio. Tutto quello che dovrai fare è scegliere un elemento tra quelli suggeriti nell’immagine del test e leggere il profilo corrispondente.

Soluzione del test

In base alla tua scelta scoprirai se fai parte più di coloro che amano il Natale o se invece appartieni al gruppo opposto. Scopri a quale estremo si trova il tuo spirito natalizio.

Se hai scelto la renna

Se hai scelto la renna significa che il Natale per te è un momento di condivisione e di avvicinamento alla tua famiglia e alle persone a te care. Questa festività è speciale per te proprio perché ti unisce alla tua famiglia. Non ti importa il lato materiale di questa festività come ad esempio i regali, ciò che ami di più di questa festa è l’affetto di amici e parenti che ti circonda. Sei una persona che dà molta più importanza ai gesti piuttosto che alle cose materiali .

Se hai scelto il pupazzo di neve

Non a caso hai scelto l’elemento natalizio più freddo gelido e glaciale che ci sia. Se hai scelto il pupazzo di neve significa che tu sei un piccolo Grinch. Diciamo che non apprezzi in particolar modo questo periodo dell’anno perché per te rappresenta un periodo di stress. Regali da fare, pranzi da preparare, persone intorno tutto il tempo. Non si può certo dire che questo sia il massimo della gioia per te. Il punto è che tu sei una persona troppo perfezionista ed esigente, ricerchi la perfezione in tutto ciò che fai ed è questo il motivo per il quale piuttosto che rilassarti e goderti questi momenti di compagnia tendi a stressarti.

Se hai scelto l’albero di Natale

Se hai scelto l’albero di Natale significa che il tuo spirito natalizio è ampio ed immenso. Sei una persona che indubbiamente ama il Natale e aspetti con ansia questo momento. Vedere il tuo albero illuminato e pieno di pacchetti alla sua base ti riempie il cuore di gioia perché sai che sono tutti piccoli gesti di amore. Oltre al Natale tu ami tutte le celebrazioni che ci sono perché per te la vita è un dono e la vivi come se fosse una festa ogni giorno.