Ecco i segni zodiacali più fortunati di oggi: che giornata!

Questi tre segni zodiacali vivranno una giornata davvero indimenticabile. La dea bendata colpirà proprio te? Leggi la classifica completa

La fortuna può arrivare in qualsiasi momento, non credi? Ti è mai capitato di svegliarti e di pensare che quel giorno fosse come gli altri e invece non è stato così? La sorte può creare magici scenari quando meno te lo aspetti e spesso arriva proprio nel momento giusto. Sei rimasto a piedi perché la tua auto ti ha abbandonato? Se passasse una tua amica proprio in quel sarebbe un bel colpo di fortuna!

Alcuni segni dello zodiaco si godranno una delle giornate più belle dell’anno. A tutti piacerebbe salire sul podio oggi ma questo privilegio toccherà soltanto a tre segni. Quindi, inizia ad incrociare le dita e vediamo se anche tu sarai nella classifica dei segni zodiacali più fortunati di oggi. La dea bendata porterà un po’ di benessere proprio a te? Scorri il testo verso il basso e lo scoprirai.

I segni zodiacali più fortunati di oggi: il podio

Vergine: al terzo posto in classifica abbiamo il segno della Vergine. Sarà proprio una bella giornata per chi è nato sotto questo segno dello zodiaco. Stai progettando questo giorno da tempo e, anche se spesso sei troppo puntiglioso, oggi andrà tutto come avevi pensato. Sarà una giornata perfetta, piena di belle notizie e divertimento, da passare con le persone alle quali tieni di più. Oggi dimenticherai tutti i problemi, almeno per qualche ora. Ogni tanto fa bene.

Scorpione: al secondo posto c’è il segno dello Scorpione. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco vivrà una giornata memorabile. Sarà molto difficile dimenticare le prossime ore, anche perché oggi non avevi impegni importanti e non avresti mai pensato che potessero arrivare tutte queste sorprese. Lo Scorpione non è un segno particolarmente furbo ma oggi userà l’astuzia quando dovrà rispondere ad una domanda specifica. Non ci credi? E invece sarà proprio così, tieni il telefono acceso e alza la suoneria, tra poco arriverà una telefonata che renderà speciale questa giornata. Non farti trovare impreparata, non capita tutti i giorni che la dea bendata sia così attratta dalla tua vita.

Leone: il gradino più alto del podio è occupato dal segno più forte dello zodiaco. Il Leone sta aspettando una giornata del genere da molto tempo. Ultimamente le cose non stanno andando benissimo ma oggi sarà tutto diverso. Potrebbe succedere di tutto, quindi ti sorprendere se una banconota da 50 euro dovesse cadere proprio sulla tua testa. Sfrutta le prossime ore per rilassarti, possibilmente in compagnia di chi apprezzi di più, anche se è difficile che il Leone riesca veramente ad apprezzare qualcuno. Ma oggi puoi fare un’eccezione, almeno provaci!