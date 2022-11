Test: Cosa ti terrorizza? Essere consapevoli delle nostre paure le sconfigge

Test: Dimmi cosa vedi in questa immagine e ti dirò cosa ti terrorizza davvero. L’unico modo che hai per affrontare le tue paure è quello di prenderne consapevolezza.

La nostra vita è spesso deviata dalla paura. Le cose che temiamo possono modificare nel tempo a seconda delle diverse fasi della vita che viviamo. Per esempio potremmo improvvisamente sperimentare la paura per la morte dopo la perdita di una persona estremamente cara. Le paure sono debilitanti e fanno vacillare la nostra esistenza perché limitano le nostre azioni e le nostre scelte e non ci permettono di vivere serenamente.

Gli esperti in psicologia spesso ci consigliano di affrontare le nostre paure perché le paure che non vengono affrontate diventano sempre più grandi ed invasive. Il primo passo necessario per affrontare una paura è quello di prenderne consapevolezza. Molte delle nostre paure possono restare al livello inconscio e potremmo non essere in grado di capirle. Ad esempio una persona che ha paura dell’abbandono potrebbe manifestare una gelosia possessiva verso il partner e non comprendere che alla base di questa gelosia c’è una lacuna emotiva.

Il test di oggi cercherà di tirare fuori tutto ciò che ti terrorizza. Fanne tesoro per migliorare la tua vita.

Dimmi cosa vedi nell’immagine e ti dirò cosa ti terrorizza di più

Oggi ti proponiamo un altro test immagine semplice e molto breve. Fare questo test richiede solo pochi istanti. Il verdetto di questo test non ha validità scientifica. Ci teniamo a sottolineare che i test della personalità possono essere validati scientificamente solo se sottoposti da uno specialista in seduta individuale. L’obiettivo di questo test è dunque quello di intrattenerti ma non sottovalutare la sua forza introspettiva. Spesso riflettendo sui nostri comportamenti riusciamo a comprendere meglio noi stessi e quali sono i nostri reali bisogni. Cerca di essere il più istintivo possibile in modo da attingere al tuo inconscio.

Soluzione del test

Osservando le immagini del test di oggi avrai due possibilità, la prima è quella di vedere un orso polare, la seconda è quella di distinguere una mano chiusa in un pugno.

La prima impressione su ciò che ti è sembrato di percepire prima in questa immagine, rivela la tua personalità e in questo caso specifico anche ciò che ti terrorizza e limita la tua vita.

Se hai visto prima un orso polare

Se guardando questa immagine hai notato prima l’orso non è perché è arrivato il freddo. Questa visione indica che sei una persona particolarmente premurosa. Molto attenta ai bisogni dei tuoi cari, ti occupi gran parte del tuo tempo dei bisogni della tua famiglia. Fare i lavori di casa è un impegno che prendi con una certa serietà. Ciò che ti spaventa di più è perdere la tua famiglia. La famiglia rappresenta la tua stabilità così come il lavoro, anche perdere il lavoro potrebbe essere un pensiero costante che ti spaventa.

Nel momento in cui non hai nulla da obiettarti e sei certo di fare tutto ciò che è in tuo potere per preservare la tua famiglia il tuo lavoro, coscienziosamente, non hai nulla da temere.

In casa e al lavoro tutti noteranno le attenzioni che dedichi a ciò che fai e i sacrifici che sei disposto a compiere. Sei una persona molto ancorata alla tua zona di confort, la tua casa è il tuo bozzolo, il tuo porto sicuro, senza di lui ti sentiresti completamente perso. Non prendi mai in considerazione le infinite opportunità che si nascondono dietro qualsiasi cambiamento. Cambiare non è poi così male, cerca di accogliere nella tua vita tutte le opportunità che questa ti offre con maggiore leggerezza. In questo modo attirerai maggiore positività nella tua vita.

Se hai notato la mano

Se nonostante l’orso polare hai immediatamente visto la mano sottostante significa che sei una persona molto attenta al dettaglio. Non ti sfugge nulla, quasi niente ti coglie di sorpresa hai una personalità unica, determinata e forte. Sei destinata al successo. A vederti sembra che tu non tema nulla eppure la tua più grande paura è il fallimento. Hai fatto sforzi infiniti e ti sei sacrificata molto per arrivare dove sei oggi e solo all’idea di perdere tutto impazzisci. Questa paura ti blocca e ti impedisce anche di progredire. Un noto proverbio recita “Chi non risica non rosica” e questo è ciò che accade anche a te. La paura ti impedisce di rischiare con progetti innovativi che potrebbero invece avere un grandissimo potenziale. Superare la tua paura del fallimento è la chiave per avere ancora più successo e per non rinunciare ai tuoi sogni. Cerca di sfruttare al meglio ogni situazione, resta sempre ottimista e credi in te stessa e nelle tue scelte. Hai dimostrato di non dover temere nulla, devi solo ricordarlo.