Uno studio conferma che questo segno è il più intelligente di tutti

Stando ad alcuni ricercatori britannici, tra tutti i segni dello Zodiaco ne spicca uno per essere il più intelligente di tutti.

Secondo gli astrologi ogni segno zodiacale ha caratteristiche distintive uniche. Ovviamente influiscono sul comportamento e sulla personalità degli individui altri fattori oltre al proprio segno zodiacale come ad esempio: l’ascendente, l’elemento a cui questo segno appartiene e il pianeta di influenza. Il quadro astrale così definito insieme alle esperienze personali di vita sono gli elementi caratterizzanti la nostra unicità.

Prendendo in considerazione il quadro astrale gli astrologi riescono a determinare i tratti caratteriali prevalenti di ciascun segno e quindi anche il loro comportamento in date situazioni ed è così che hanno stilato la classifica dei tre segni con meno senno di tutti. Ad affibbiare ad un segno zodiacale la medaglia di segno zodiacale più intelligente questa volta sono stati però dei ricercatori britannici che hanno esaminato tutt’altro che il quadro astrale per giungere alla loro conclusione.

Questo segno d’aria è il più intelligente di tutti

Se c’è qualcosa che è particolarmente difficile da quantificare è l’intelligenza perché esistono varie forme di intelligenza e non sono sono le capacità logico- analitiche a determinare se un individuo è più intelligente di un altro. Alcuni ricercatori britannici hanno condotto uno studio per definire il segno zodiacale più intelligente di tutti e per farlo hanno preso in considerazione solo una cosa: i premi Nobel ricevuti. E’ bastato contare quanti premi Nobel ha ricevuto ciascun segno zodiacale per definire il segno più intelligente. Questo studio ha anche sancito il segno zodiacale meno intelligente sorprendendo tutti.

Hai già una idea di chi sia il segno zodiacale più intelligente di tutti?

Secondo questo studio pubblicato sul sito Go compare, il segno più intelligente dello zodiaco è il Gemelli. Questo segno d’aria ha collezionato più premi Nobel di tutti, l’elenco è molto vasto: tra i nativi del Gemelli che hanno ricevuto questi premi Nobel spiccano Betty Williams per il Premio Nobel per la pace e Bob Dylan con un premio Nobel per la letteratura.

Ma cosa rende il Gemelli così intelligente? Sicuramente la sua irrefrenabile curiosità. Questo segno d’aria è determinato e affamato di conoscenza. Sa praticamente tutto di tutto perché si interessa a tutto.

Il Gemelli è anche un segno spesso detestato dagli altri perché ha una personalità ricca di sfaccettature ed è molto difficile comprenderlo appieno. Se vuoi sapere perché quasi tutti odiano il segno del Gemelli ecco la risposta.

Il secondo posto spetta ad un altro segno d’aria, la Bilancia con 93 premi Nobel, il terzo posto invece spetta alla Vergine che ne ha collezionati 88.

Il premio Nobel è una onorificenza che ha un valore mondiale e che viene dato a persone che apportano beneficio all’umanità perché sono stati in grado di fare scoperte e invenzioni rivoluzionarie. Quindi tutti gli altri segni non dovrebbero preoccuparsi troppo di questo responso perché se il proprio segno zodiacale è tra quelli che hanno apportato meno benefici all’umanità non significa che siano meno intelligenti.

Ricordiamo a tal proposito che l’intelligenza è un concetto che è stato descritto in molteplici modi facendo riferimento alle capacità logiche, di comprensione, di apprendimento ma anche rivolgendosi all’emotività e alla creatività degli individui.

Secondo il parere degli astrologi infatti il segno zodiacale più intelligente di tutti sarebbe un altro, non il Gemelli.

Gli astrologi assegnano all’Acquario un intelligenza superiore. L’acquario è un segno estroso, indipendente, determinato e brillante che prende spesso iniziativa. E’ anche un segno governato da una grande creatività. Queste caratteristiche lo rendono unico nel focalizzarsi sulle soluzioni piuttosto che sui problemi di qualsiasi ordine siano. La sua intelligenza è talmente inarrivabile che spesso i nativi dell’Acquario si sentono geni incompresi.