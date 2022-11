Test: Scegli una coppia e scopri se la tua relazione è tossica

Come vivi la tua relazione e che tipo di coppia siete? Questo test ti farà riflettere su come evolve la tua vita sentimentale

L’amore è un sentimento complicato e spesso i nuovi incontri possono rivelarsi meno promettenti di quanto immaginavamo. Per conoscere davvero qualcuno ci vuole del tempo e per stare bene con qualcuno bisogna impegnarsi. Questo impegno si traduce in una comunicazione costante, nel tentativo di essere comprensivi e attenti ai bisogni dell’altro nonché nel riuscire a far percepire la nostra presenza e il nostro amore.

Le coppie che sopravvivono nel tempo e stanno bene insieme sono fortunate nel senso che hanno avuto la fortuna di incontrarsi ma allo stesso tempo sono coppie che si sono impegnate l’uno verso l’altro. Può capitare in alcuni casi che ci si renda conto di essere incompatibili e di andare in direzioni diverse come coppia con obiettivi ed ideali totalmente differenti, questo può suscitare malessere all’interno della relazione e sviluppare nel tempo comportamenti tossici. Oggi ti aiutiamo a riflettere sullo stato di salute della tua coppia.

Test: Scegli una coppia e ti dirò se la tua relazione è tossica

I nostri test nascono con l’intento di divertirti e non forniscono nessuna diagnosi clinica, il nostro apporto è di tipo introspettivo, riflettendo sui nostri comportamenti è più facile capire meglio noi stessi. Nell’immagine di oggi sono state rappresentate quattro coppie con Atteggiamenti distinti. Se ti chiedessi di pensare alla tua coppia, a quale di queste immagini la assoceresti? La tua scelta ti rivelerà alcuni tratti caratteriali di te che potrebbero giungerti inaspettati. Ovviamente il tuo modo di essere influisce sul tuo ideale di coppia.

Come potete notare nell’ immagine che segue, ogni coppia dimostra l’amore in modo diverso e questo è ciò che accade anche nella vita reale di ciascuno di noi. La coppia alla quale vi identificate rivela anche il modo in cui concepite l’amore.

Soluzione del test

Scopriamo se la vostra relazione sentimentale è sana o tossica:

Se hai scelto la coppia numero 1

La scelta di questa coppia indica che quando intraprendete una relazione tendete a sviluppare una grande dipendenza affettiva. Necessitate della presenza costante del partner e soffrite qualora lui manchi di qualche attenzione. Questo atteggiamento indica che avete delle lacune affettive e che non godete di molta fiducia in voi stessi oltre che ad avere paura di essere abbandonati o della solitudine stessa. Questo atteggiamento non porta beneficio all’interno della coppia, anzi porta malessere e squilibrio all’interno della coppia.

Sei hai scelto la coppia numero 2

Se questa è la tua scelta la vostra situazione sentimentale è delle migliori. Siete una coppia che sta bene insieme, siete molto passionali, amate godere dei piaceri della vita insieme e siete molto legati alla vostra reciproca libertà. Siete indubbiamente una coppia autentica ,rispettosa che gode di fiducia nell’altro. Ma è davvero così o fingete? A volte è così solo in apparenza. Se ti capita di avvertire un’estrema gelosia e tenti di soffocarla allora significa che in realtà questa relazione ti consuma dall’interno.

Sei hai scelto la coppia numero 3

Se pensate di identificarvi con la coppia numero 3 significa che siete due amanti molto complici. Sapete come fare a tenere a bada la gelosia e come puntare tutto sulla fiducia. Sapete essere equilibrati nel condividere certe cose e nel restare indipendenti per altre. Il vostro amore è solido, anche perché lavorate sul sulla riuscita del vostro rapporto ogni giorno.