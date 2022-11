Ecco i segni più puntigliosi dello zodiaco: ci sei anche tu?

Quali sono i segni più puntigliosi dello zodiaco? Oggi scopriremo la classifica completa. Sei una persona pignola o lasci correre di solito?

Conosci anche tu qualcuno che sembra preoccuparsi di una serie infinita di dettagli ai quali tu non penseresti nemmeno sotto tortura? Hai anche tu un amico che, prima di partire per una gita e dopo aver controllato il livello dell’olio e dell’acqua del motore, inizia a testare le cinture di sicurezza, i tergicristalli, le luci di posizione e la frizione? Bene, qualora la tua risposta fosse positiva, vuol dire che conosci anche tu una persona puntigliosa.

Il segno zodiacale di appartenenza può alterare alcuni aspetti del nostro carattere. Ed è proprio di questo che vogliamo parlarti oggi! Tra poco avrai la possibilità di scoprire la classifica dei segni zodiacali più puntigliosi, quelli che fanno mille domande e che non si arrendono prima di aver ottenuto tutte le risposte che cercano. Credi che il tuo segno sia presente sul podio? Scopriamolo insieme.

I segni zodiacali più puntigliosi: il podio

Acquario: al terzo posto in classifica abbiamo il segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco controlla sempre tutto prima di passare all’azione successiva. Hai mai visto qualcuno che, dopo aver chiuso la porta dell’auto, torna indietro per vedere se è realmente chiusa? Quasi sicuramente appartiene al segno dell’Acquario. Dietro questo comportamento si nasconde una leggera insicurezza, che costringe i nati sotto questo segno dello zodiaco ad essere precisi all’ennesima potenza.

Capricorno: questo segno occupa il secondo posto di questa curiosa classifica. I nati sotto il segno del Capricorno risultano spesso saccenti, come se soltanto loro fossero in grado di fare alcune cose. Un amico del Capricorno ha fatto il caffè? Finché non gli dirai che è il migliore del mondo, la discussione non terminerà mai! Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sente l’esigenza di occuparsi di tutti i dettagli per dimostrare di aver fatto le cose al meglio. Il Capricorno si sente infallibile.

Vergine: siamo finalmente arrivati al primo posto in classifica, occupato oggi dal segno della Vergine. Sei nata sotto questo segno dello zodiaco? Allora dovresti sapere che potresti spingerti fino all’inverosimile pur di controllare tutto e tutti. La Vergine arriva perfino ad infastidire gli altri quando è nel suo momento di pignoleria più acuto. Esistono dei movimenti che ripete in continuazione, finché non è sicura di aver fatto tutto bene e che non accadrà nulla di brutto. L’aspetto positivo è che la Vergine mantiene l’asticella sempre molto alta, quindi riesce spesso a raggiungere traguardi incredibili ed insperati.