Quanto spazi con la tua creatività? Dimmi cosa vedi e ti dirò dove puoi arrivare

Il test della personalità di oggi ti rivela il tuo grado di creatività. Dimmi cosa vedi in questa immagine e ti dirò fin dove riesci a spingerti con la fantasia.

Molti test sulla personalità riescono ad individuare comportamenti e tratti specifici che ci aiutano a comprenderci meglio. Persino noi stessi a volte non sappiamo cosa vogliamo veramente. Alcuni comportamenti inconsci così come le nostre scelte più istintive sono rivelatorie e non tradiscono i nostri reali desideri.

I nostri test non hanno una validità scientifica perché non sono sottoposti da esperti in sedute individuali ma scopri tu stesso quanto siano efficaci nel farti compiere un’analisi introspettiva su te stesso. Ti vedrai con occhi diversi dopo aver riflettuto su alcuni aspetti che ti riveleremo di te.

Quanto sei creativo nella tua vita? il tuo livello di creatività è collegato a ciò che vedi in questa immagine.

Stando ai commenti espressi dagli utenti che hanno effettuato questo test, il risultato di questo test sembra essere molto attendibile nel rivelare quanta creatività immettiamo nella nostra vita.

Fare il test è molto semplice, come vedi ti chiediamo di osservare un’immagine e ti chiediamo di farlo molto velocemente, senza soffermarti troppo su di essa in modo che sia l’istinto a governare su ciò che vedi in lei.

Guardando questa immagine potresti visualizzare due bare oppure un cuore e questo rivela la tua personalità.

Soluzione del test

Se hai visto due bare

Se sei tra coloro che osservando l’immagine hanno immediatamente notato le due bare con la croce impressa su di esse significa chi sei una persona estremamente fedele. Se fai una promessa la mantieni a qualunque costo, non ami le discussioni, non sei molto bravo a dimostrare ciò che provi e ti innamori molto in fretta. Sei una persona che ragiona molto e fai sempre vincere la testa sul cuore. Sei una persona brillante ed intelligente e questo anche perché sei molto creativa. Possiedi un inventiva pazzesca, ti vengono sempre idee geniali. Ti distingui anche per essere una persona con un forte autocontrollo che non prende mai decisioni avventate.

Se hai visto prima un cuore

Se hai notato il cuore e non le due bare, significa che sei una persona che non ama giudicare. Negli altri vedi solo ciò che di bello hanno da mostrare, tendi a non vedere i difetti anche quando sono palesi e questo vale anche per la disonestà. A lungo andare ti accorgi di chi hai davvero davanti e tutte le volte soffri per essertene accorto troppo tardi e quindi per non esserti evitata l’ennesima delusione. Molto è dovuto al tuo essere un inguaribile ottimista. Per te la famiglia occupa il posto più grande. Desideri una vita sempre piena di novità di opportunità da cogliere e di sorprese che ti facciano sorridere ogni giorno. Sei molto legata alla tua libertà ami il contatto con la natura e sei incapace di provare rancore. La creatività non è il tuo piatto forte, non sei una persona troppo sognatrice, preferisci tenere sempre i piedi ben saldi per terra e non ti appassioni a nessuna forma d’arte.