Dimmi come tieni la penna e ti svelo un messaggio che ti arriva dall’alto

Dimmi come tieni la penna quando scrivi e ti sveleremo un messaggio che ti sta mandando l’universo. Curioso?

Ognuno di noi ha caratteristiche distintive e ci distinguiamo gli uni dagli altri per una molteplicità di attitudini. Il modo in cui facciamo qualcosa rivela molti aspetti della nostra personalità. Oggi ti rivediamo cosa rivela di te il modo in cui tieni la penna.

Questo test della personalità nasce per divertirti, allo stesso tempo ti farà riflettere sui tuoi comportamenti e sulla tua personalità. Oggi scoprirai il tuo livello di precisione, se sei una persona estremamente precisa e puntigliosa oppure se al contrario sei rilassata e lasciva.

Test: il modo in cui tieni la penna rivela molti aspetti di te

Fare questo test è davvero semplice, devi soltanto osservare questa immagine e scegliere quella che raffigura di più il modo in cui tieni la penna per scrivere. Ti consigliamo di prendere una penna ed osservare come la tieni tra le dita prima di fare questo test. La tua scelta rivela quanto sei precisa.

Soluzione del test

Se tieni la penna come nella figura numero 1

Se tieni la penna con l’indice e il pollice significa che hai una personalità iperattiva. Sei una persona che non si ferma mai e che svolge moltissime attività quotidianamente, questo ti rende una persona molto impegnata e ti lascia poco tempo per distrazioni e divertimento. Se tieni la penna in questo modo significa che sei una persona estremamente precisa, sempre vigile e attenta a quello che stai facendo inoltre non abbandoni nulla di incompleto. Sei anche una persona alla quale non sfugge nulla eppure inaspettatamente tutto questo tuo perfezionismo spesso ti porta ad essere improduttivo. Il motivo? ti carichi di più impegni di quelli che riesci a sostenere. Dovresti assolutamente rivedere il tuo piano organizzativo quotidiano.

Se tieni la penna come nella figura numero 2

Se tieni la penna con l’indice significa che sei una persona abbastanza precisa. Sei il tipo di persona che sceglie di fare cose facili perché è sicuro di farle bene. Ci tieni moltissimo a svolgere i tuoi compiti in modo efficace. Inoltre dedichi solo una parte di tutte le tue energie alle attività professionali, oltre a prediligere la qualità sulla quantità, ti assicuri ogni giorno di avere del tempo da dedicare a te stesso perché sei convinto il tuo benessere psicologico sia la chiave per ottenere risultati e successi in breve tempo.

Se tieni la penna come nella figura numero 3

Infine se tieni la penna con l’indice e il pollice e il medio significa Che sei una persona creativa ed originale. Non sai esattamente una persona puntigliosa e perfezionista, non importa che il risultato sia perfetto, a te importa che il risultato sia soddisfacente e che riveli la tua impronta. Non manchi mai di essere spontaneo e di dare libero sfogo al tuo istinto. Ti piace accettare nuove sfide e anche svolgere compiti molto complessi, vuoi vedere fino a che punto riesci a superare te stesso. Più che puntiglioso sei molto libero.