11/11/22, una data magica che riserva una brutta sorpresa a questi segni

L’11- 11- 2022 per gli astrologi è una data magica. Non tutti i segni zodiacali riceveranno belle sorprese in questo giorno, ad alcuni il destino non farà di certo un bel regalo.

Lo scorso 8 novembre c’è stato un grande evento lunare, probabilmente il più grande dell’anno. Oltre alla luna piena nel segno del Toro si è verificata una eclissi lunare totale, un fenomeno astrologicamente molto importante perché ha portato a non pochi squilibri a tutti i segni.

Questa luna piena ha lasciato il segno del Toro oggi 9 novembre per direzionarsi verso il segno dei Gemelli fino all’ 11 novembre. Tutti i segni in questi giorni sentiranno il loro umore cambiare repentinamente e nella testa baleneranno moltissimi dubbi. Ad alcuni segni in particolare il destino riserverà una bruttissima giornata l 11 novembre prossimo.

Ecco i segni che vivranno una pessima giornata l’11 novembre 2022

In questo giorno particolare il Sole in Scorpione incontrerà Saturno il pianeta della disciplina. Se stai attraversando una fase della tua vita nella quale ti senti frustrato per non aver raggiunto obiettivi che ti eri prefissato, questa sensazione si amplificherà.

La luna sarà invece nel segno del Gemelli, un segno molto spensierato, che intralcerà la concentrazione di tutti i segni che faranno fatica a capire cosa gli sta accadendo. Meglio evitare di prendere decisioni importanti data l’instabilità emotiva della giornata. Le ripercussioni peggiori si avranno su tre segni in particolari che sono Toro, Leone e Acquario.

TORO

Il Toro avvertirà l’influsso dell’incontro del Sole in Saturno che lo farà sentire immerso nel dubbio e provocherà una crisi nella sua relazione sentimentale. Gli astri consigliano di non essere troppo negativo ma di riflettere bene perché molti problemi si possono risolvere benissimo. Meglio non trarre conclusioni affrettate ed armarsi di pazienza perché queste preoccupazioni dal 12 Novembre non ci saranno più.

LEONE

Il Leone, un segno molto determinato e molto impegnato a livello professionale, l’11 novembre sentirà un grande squilibrio soprattutto a livello professionale. Sentirà di non riuscire ad affermarsi come al suo solito e di avere problemi di responsabilità. Questo lo farà sentire estremamente sotto pressione e nella sua testa baleneranno diversi dubbi. Si interrogherà su alcuni compromessi necessari che dovrà accettare per andare avanti e non saprà quale decisione prendere. Gli astri gli consigliano di parlare di ciò che non va sia al lavoro che in famiglia. Stressarsi senza avere delle risposte chiare non ha molto senso. Chiaritevi e state a vedere come si evolverà il tutto prima di prendere una decisione epocale.

ACQUARIO

L’incontro tra il Sole e Saturno enfatizzerà un comportamento tipico dell’Acquario, l’essere autocritico. Questo giorno l’Acquario farà molto caso, più del solito, a come gli altri si comportano con lui. Forse esagererà nel pensare che tutti si riferiscono a lui e che lui viene preso di mira. Anche se tutto sembra andare storto, le stelle gli consigliano di ancorarsi più che può al pensiero positivo perché dopo l’ 11 Novembre tutto questo si dissolverà.