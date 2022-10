Test: l’immagine che vedi ti suggerisce quale lacuna emotiva dovresti colmare

Il test di oggi ti farà riflettere sulla tua personalità e su ciò che dovresti ancora imparare a livello emotivo. Devi solo fare una scelta

Abbiamo bisogno di conoscere noi stessi molto bene per poter condurre la vita che ci appaga di più. I modi per metterci alla prova e per conoscerci sono infiniti, ad esempio possiamo utilizzare questi test per riflettere sui nostri comportamenti e avviare un processo di introspezione.

I nostri test hanno lo scopo di intrattenerti ma ciò non toglie che siano anche utili ai fini della nostra personale conoscenza. Il test di oggi dunque ti aiuterà a capire di cosa hai bisogno per affrontare al meglio i mesi che verranno, soprattutto a livello emotivo. Qualunque sia la tua lacuna emotiva puoi sempre correre ai ripari.

Dimmi cosa hai visto prima e ti dirò di cosa hai bisogno emotivamente

In ogni momento della nostra vita potremmo avere bisogno di energie specifiche, siamo esseri in continua evoluzione e quindi i nostri bisogni emotivi potrebbero cambiare costantemente. Capire quali sono i tuoi bisogni emotivi attuali è molto semplice, ti chiediamo solo di fare una scelta. Nell’immagine ci sono 3 elementi, senza pensarci troppo scegli quello che ti attrae di più. Abbiamo bisogno che tu ci fornisca una risposta molto istintiva perché l’istinto è legato al tuo inconscio.

Soluzione del test

Se hai scelto le foglie autunnali

In questi tempi queste foglie ci circondano ovunque. Basta soffermarsi sotto un albero per vederle volare via. Se questa è la tua scelta significa che emotivamente hai bisogno proprio di questo di lasciarti andare, di fluttuare proprio come fanno le foglie secche. Sono passati degli anni e sono successe molte cose che probabilmente ti hanno cambiato nel profondo, le cose nelle quali credevi fortemente, persone delle quali di fidavi o modelli di comportamento che ritenevi giusti magari per te adesso non lo sono più. Se questo è quello che senti non trattenerti, lasciati andare e dai spazio al nuovo.

Se la tua scelta riguarda l’acqua

L’acqua è un elemento vitale, se hai scelto lei significa che molto probabilmente a livello emotivo hai bisogno di più vitalità. Senti che la tua vita è un po’ troppo piatta, gli stimoli sono pochi e statici. In questo momento hai voglia di far battere il tuo cuore e di fare esperienze del tutto nuove soprattutto a livello emotivo.

Se Hai scelto la fenice

La Fenice risorge dalle ceneri, è simbolo di trasformazione, di forza e di rinascita. Se questa è la tua scelta significa indubbiamente che in questo momento hai bisogno di forza per andare avanti. Alcune situazioni ti hanno tenuta bloccata troppo a lungo devi liberartene. Questo è il momento di chiudere con il passato. Tieni ciò che ti ha reso una persona migliore e proiettati verso il tuo futuro con uno spirito rinnovato. I cambiamenti fanno paura ma oltre ad essere spesso necessari riservano anche bellissime sorprese, non privartene.