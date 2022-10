Test: quale di queste donne in realtà è un uomo? Quasi nessuno lo indovina

Oggi ti sfidiamo con un test di osservazione. Devi indovinare quale di queste donne in realtà è un uomo. C’è un dettaglio che rivela tutto.

Il test di oggi è molto popolare e molto amato dagli utenti del Web forse perchè non è scontato come potrebbe sembrare. In realtà quasi tutti hanno fallito e non sono riusciti a capire chi tra queste tre donne in realtà è un uomo. Per distinguere un genere possiamo prendere in considerazione moltissime caratteristiche, attributi che possiedono solitamente o solo i uomini o solo le donne. Questo è l’indizio che ti diamo per trovare l’uomo travestito.

Solo le persone con un acuta osservazione riusciranno ad individuare il dettaglio prezioso che fornisce la risposta, capiranno immediatamente chi è l’uomo travestito da donna solo se noteranno quello.

Test: qual è l’uomo che si è travestito da donna in questa immagine?

Per fare il test dovrai semplicemente osservare questa immagine e concentrarti. Cerca di non farti sfuggire nessun dettaglio, osserva l’immagine in tutte le sue angolazioni. Inizialmente ti sembrerà di vedere solo tre donne, in realtà una di loro è un uomo e non è così difficile capire chi è.

Soluzione del test

Questo test ti aiuterà a capire se hai una vista acuta oppure no. La tua propensione a scovare i dettagli rivela anche se sei una persona attenta con buona memoria o se tendi ad essere una persona distratta e smemorata.

Sei riuscito ad individuare l’uomo tra queste tre donne?

Ti abbiamo già aiutato molto dicendoti che c’è un dettaglio rivelatore. Vogliamo aiutarti ulteriormente rivelandoti che questo dettaglio rivelatore si trova al di sopra delle spalle di questo uomo travestito da donna.

Sei riuscito a capire di cosa stiamo parlando?

Stiamo per svelarti la risposta del test

L’uomo travestito da donna in questa immagine è il numero 2. Se hai fornito la risposta giusta probabilmente hai notato il dettaglio inequivocabile che lo dimostra, nel caso tu abbia fornito una risposta diversa probabilmente non avevi percepito il pomo d’Adamo. La persona della figura numero due è senza dubbio un uomo perché le donne non possiedono il pomo d’Adamo e come puoi vedere è l’unico ad averlo quindi le altre due sono sicuramente due donne.