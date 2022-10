Questa astuzia ti evita di dover stirare i panni, tutti ne sono entusiasti

Evita di stirare, ti basta imparare questo trucchetto del mestiere, e vedrai che non ne farai più a meno. Quando si tratta di faccende, diventa furba!

Nessuno ha pietà quando si tratta di svolgere le faccende quotidiane, le dovrai risolvere tutte tu. Vista la sciagura, bisogna correre ai ripari. Come? Compiendo i gesti giusti, ma questo non significa perfetti, ma furbi! Per riuscire a prenderti cura di tutto, visto che nessun altro lo fa, impara l’arte, e mettila in atto! L’astuzia che stiamo per rivelarti ti cambierà la vita. Non c’è niente di meglio, che avere più tempo per sé. Evita di stirare compiendo questi gesti.

Infatti, il miglior gesto che tu possa fare è quello di compiere furbizie e poi dedicare più tempo alla tua persona. Questo non significa mettere da parte tutto il resto, ma neanche metterti in secondo piano. A furia di mettersi all’ultimo posto, ci si ammala, e la tristezza, l’ansia e il rancore, possono avere effetti e conseguenze psicosomatiche che in certi casi difficilmente vanno via.

Stirare non è proprio la faccenda che piace, diciamo che a tante persone provoca effetti diversi. C’è chi si rilassa, ma anche chi si annoia o innervosisce. Le ultime persone in questione, finiscono anche per non farlo più! Quindi, puoi evitare di stirare, ma per farlo devi assolutamente conoscere questo trucchetto.

Il rimedio che stiamo per presentarti, è assolutamente naturale. Quindi, non inquinerai né provocherai malessere a te e a chi ti sta intorno. Inoltre, è del tutto pratico, la sola cosa che dovrai fare è sentire ci cosa si tratta.

Prova con le tue mani, e vedrai che non riuscirai più a farne a meno.

Evita di stirare con il trucchetto salva-tempo!

Come se non bastasse, quanto costa stirare? Se dovessimo stilare una classifica dei pro e i contro, abbiamo pochissimi vantaggi. Il primo, e forse l’unico, è quello di avere i vestiti e i capi di qualsiasi natura, perfettamente tirati a lucido. Ma quanto hai speso in energia elettrica? Inoltre, non ti si è mai rotto, di sicuro ne avrai dovuto prendere uno nuovo o aggiustarlo. Infine, la fatica è pure tanta! Evitare di stirare è possibile, ecco come.

Sai qual è il punto di partenza per evitare di stirare? Lava i tuoi capi in maniera corretta! Come puoi farcela? Analizziamo la situazione passo per passo, perché se non lavi correttamente i tuoi panni, dovrai per forza rimediare dopo.

Invece, con i nostri suggerimenti vogliamo farti evitare di stirare, prevenendo molti degli errori che probabilmente già fai. La temperatura non deve mai superare i 40°, ammenoché tu non abbia a che fare con capi lerci, evita. Le alte temperature non rendono i vestiti più igienizzati, ma li stressano e danneggiano a tal punto, da rovina tutto.

Inoltre, la centrifuga e l’acido citrico, sono due trucchetti che non devi dimenticare. La prima non deve andare mai oltre i 600 massimo 800 giri, altrimenti peggiori solo la situazione. L’effetto spiegazzato abbonda anche se non metti l’acido, perché igienizza, profuma ed evitare il consolidarsi delle pieghette fastidiose.

Ricordati anche di non mettere troppi vestiti insieme. Fai più lavatrici e suddividi i vestiti durante la settimana, perché lavarli tutti insieme è dannoso sotto più punti di vista. In primis, non si lavano del tutto, e come se non bastasse si impiastricciano ancora di più.

Adottate queste accortezze fondamentali, ti sveliamo il trucchetto a prova di ferro da stiro. Non lasciare i panni a “maturare” in lavatrice, perché oltre ad impuzzolentirsi si stropicceranno di più. In seguito, compi questi gesti.

Sbatti ogni capo due tre volte, e piegalo all’istante. Più aspetti, maggiori sono le possibilità per cui si danneggi. Se hai camicie o maglie delicate, invece di stenderlo subito con le solite mollette, mettili in delle grucce e appendili.

Quindi, hai capito dove sta il trucco? Devi essere lesta! Fidati, che seguendo questa procedura i tuoi panni saranno perfetti.