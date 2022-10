Scegli un cuore e scopri il consiglio d’amore che migliorerà il tuo fine settimana

Il test della personalità di oggi è un testo molto dolce perché parlerà d’amore. Tutto ciò che devi fare è scegliere il tuo cuore preferito.

I nostri test nascono per divertirti, per allietare le tue giornate e per spezzare la tua routine però ti aiutano tanto a conoscerti meglio perché ti spingono a riflettere sui tuoi comportamenti e su ciò che provi. Fare il test è semplice, devi solo osservare l’immagine e scegliere il cuore che istintivamente ti attrae di più.

Ti chiediamo spesso di fare una scelta il più possibile istintiva quando ti proponiamo i nostri test di immagine e questo accade perché il nostro istinto è legato al nostro inconscio quindi per fare leva su uno bisogna agire sull’altro. Osserva velocemente l’immagine e decidi quale cuore ti attrae di più, la tua scelta ti invia un messaggio, questo messaggio contiene un consiglio d’amore che migliorerà notevolmente questo fine settimana.

Scegli un cuore e scopri il messaggio d’amore che riserva per te

Il fine settimana è alle porte e anche in amore potrebbe accadere di tutto. Scegli un cuore e scopri il messaggio che questo ti porta. Questo consiglio ti aiuterà a fare in modo che il tuo fine settimana sia estremamente piacevole.

Allora quale cuore ha attirato la tua attenzione?

Soluzione del test

Sei hai scelto il cuore numero uno

Se questa è la tua scelta significa che hai molta voglia di dolcezza e tenerezza. Questo fine settimana hai bisogno di quel tocco di calore che migliorerà la tua relazione che negli ultimi tempi è tutto fuorché romantica. Bisogna recuperare, inondare la relazione di dolcezza e di affetto. Bisogna lasciarsi andare e trovare il modo di avvicinarsi di più l’uno all’altro, di ritrovarsi. Una coppia felice dovrebbe abbattere tutte le barriere e tenere sempre viva la fiamma e il sentimento. Questo cuore ti consiglia di trovare le parole giuste da dire al tuo amato ed imprimerle su un foglio, le lettere d’amore riscuotono sempre un grande fascino e molto successo.

Se hai scelto il cuore numero due

Se hai scelto il secondo cuore significa che questo fine settimana hai bisogno di riportare la tua relazione ad uno stato di estrema genuinità. Il cuore che hai scelto è quello più usato nella nostra app di messaggistica e viene usato soprattutto per esprimere la nostra vicinanza e il nostro calore. E’ un cuore genuino che mostra i nostri reali sentimenti e bisogni ed è esattamente ciò che stai chiedendo alla tua relazione in questo momento. Hai bisogno di essere ascoltato e soprattutto hai bisogno che il tuo partner ti dimostri di apprezzarti, che torni a lottare per te e per il vostro amore e che riesca a dissipare tutte le tue insicurezze.

Se hai scelto il terzo cuore

Il terzo cuore è un cuore vero. È la rappresentazione dell’organo che batte dentro al nostro petto. Rispetto alle altre immagini questo cuore è più crudo. La scelta di questo cuore indica che hai esattamente bisogno di concretezza. Vuoi che la tua relazione si mostri per com’è e non diversa da come pensiamo. In questo fine settimana desideri dal partner una sola cosa, l’onestà. Sei stanco di interrogarti, è giunto il momento di ricevere delle risposte e di parlare apertamente dello stato in cui versa la vostra coppia. Fino ad ora hai avuto paura di affrontare questo argomento, non è detto che la verità sia più dolorosa di ciò che immagini.