Quanti impegni per questi segni zodiacali: possibile non siano mai liberi?

Se sei amico con uno dei segni zodiacali sempre impegnati, possiamo fare una previsione: cancellerà di nuovo i vostri programmi all’ultimo!

Ci sono persone estroverse, persone introverse e persone, semplicemente, che hanno troppo da fare nella vita.

Oggi abbiamo deciso di parlare di queste ultime: il motivo è semplice!

Avere a che fare con uno dei segni zodiacali sempre impegnati non è facile: ecco chi sono e perché dovresti fare attenzione con loro!

I segni zodiacali sempre impegnati: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Essere sempre impegnati, di certo, è il sintomo di qualcos’altro.

Forse hai tanti amici (troppi?), forse hai tantissimi interessi da seguire e forse, ancora, non sai semplicemente come organizzare il tuo tempo.

Ehi, non prendertela con noi: non vogliamo di certo dire che tu sei nella classifica di oggi, quella dei segni zodiacali sempre impegnati!

Questi segni zodiacali sono persone che non possono veramente fare a meno di avere un’agenda sempre fitta ed impossibile da organizzare.

Hanno tantissimi impegni, che non riescono mai a far quadrare! Quando devi vederti con loro, sai anche che devono fare almeno altre centomila cose tutte diverse e che ti potrebbe capitare di doverli accompagnare da una parte o che il vostro appuntamento diventi una cosa a tre, a quattro, a cinque… tutti gli altri amici che deve vedere vi raggiungono!

Scopriamo subito chi c’è tra le prime cinque posizioni della classifica dei segni zodiacali sempre impegnati. Tu pensi di essere tra loro?

Cancro: quinto posto

Diciamoci la verità, cari amici del Cancro. Potete essere veramente sempre impegnati o veramente… fingere di esserlo!

I Cancro, infatti, sono anche nella classifica dei segni zodiacali più pigri dell’oroscopo: come fanno ad essere anche tra i più impegnati?

Proprio perché sono molto pigri, i Cancro affannano anche nelle poche mansioni e incombenze che tutti gli altri hanno.

Ecco perché i Cancro sono sempre stanchi e non hanno mai tempo per fare niente: anche poco è veramente troppo per loro!

Scorpione: quarto posto

Se c’è qualcuno che può scappare dall’analisi dei sentimenti e dai propri problemi riempendosi la vita di impegni, quel qualcuno è proprio lo Scorpione!

Cari Scorpione, noi lo sappiamo che voi siete persone che tendono ad accollarsi numerosissime incombenze e responsabilità.

Proprio questa vostra tendenza vi ha fatto finire, anche, nella classifica dei segni zodiacali con la lacrima facile!

Voi Scorpione siete persone che si riempiono la vita alla ricerca di qualcosa che non sapete neanche bene voi cosa sia. Ve lo possiamo dire noi ma poi vi arrabbiereste: se solo ascoltaste di più il vostro cuore non dovreste sempre correre da una parte all’altra!

Vergine: terzo posto

Stare a riposo e con le mani in mano?

Assolutamente no: se siete nati sotto il segno della Vergine sapete già che questo modo di pensare, per voi, equivale praticamente ad un crimine!

La Vergine è un segno zodiacale che non può veramente, mai e poi mai, stare a riposo.

Sempre pronti a correre da una parte all’altra, sempre con mille progetti in ballo e sempre con misteriosi appuntamenti di cui non saprete mai nulla, i nati sotto il segno della Vergine sono assolutamente sempre impegnati. Occhi aperti con loro!

Bilancia: secondo posto

Uuh, c’è per caso qualcuno di più impegnato dei nati sotto il segno della Bilancia?

Beh, la risposta è sì visto che sono solo al secondo posto della nostra classifica di oggi dell’oroscopo!

La Bilancia è sicuramente un segno zodiacale particolarmente impegnato. Il motivo è che, spesso, le Bilancia tendono a cercare fuori dalla propria intimità e dai propri desideri la realizzazione. Cosa vuol dire questo? Semplicemente che la Bilancia tende a fare di tutto per compiacere gli altri: ecco perché corre sempre da una parte all’altra, piena di impegni!

Tra amici che non vede da tempo (ma che magari sono conoscenti a cui, però, la Bilancia ha dato la possibilità di “sfruttarla), tra impegni di lavoro che si accumulano, tra la voglia di essere sempre presente ovunque la Bilancia non ha veramente mai tempo.

Fate attenzione con loro!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre impegnati

Cari Aquario, sapevate benissimo che vi sareste trovati al primo posto della classifica dei segni zodiacali sempre impegnati.

L’unica sorpresa, o meno, è sapere se siete riusciti ad arrivare in fondo a questo articolo!

Non c’è veramente nessuno più impegnato di un Aquario.

Oltre ad avere sempre da fare perché niente va loro bene (tutto deve essere perfetto e come dicono loro), i nati sotto il segno dell’Aquario hanno anche molto da fare con la vita degli altri!

Gli Aquario sono persone che si sprecano molto per gli altri e che si spendono per aiutarli in ogni modo possibile. Questo, ovviamente, è fantastico anche se (dobbiamo dirlo) a volte gli Aquario esagerano: questo non fa bene neanche a loro, ovviamente!

Cari Aquario, che ne dite: è ora di trovare un equilibrio?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.