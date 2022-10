Stupefacente, metti una pallina da tennis in lavatrice e guarda che risultato

Potrà mai una pallina da tennis risolvere tutti i tuoi problemi quando fai la lavatrice? Ebbene, sì! Ti stiamo per consigliare una tecnica infallibile.

Fare la lavatrice è tra le incombenze che più scocciano, specialmente quando fa cattivo tempo: chi ha la voglia di stendere senza un raggio di sole? Insomma, è di certo quell’attività domestica che meno piace a tanti, ad altri invece rilassa. In ogni caso, sia che piaccia o meno, se il risultato non è quello desiderato, allora il nervosismo incombe! Quindi, come agire per avere un bucato perfetto?

Per prima cosa è bene scegliere detersivi delicati e il più ecosostenibili possibili. Fidati che più sono semplici, maggiore sarà pulizia, igiene e morbidezza. Ad esempio il sapone di Marsiglia è un must have della lavanderia! Smacchia e lava meglio di qualsiasi altro prodotto in commercio.

Inoltre, seppur ti sembrerà scontato, dividere i panni per colore e per trattamento è fondamentale. Molti per fretta non lo fanno o comunque trattano la questione con superficialità, compiendo in realtà un danno davvero grave. Non solo i vestiti non risulteranno puliti ed igienizzati, ma con il passare del tempo i tuoi capi preferiti si sciuperanno e perderanno la bellezza che li contraddistingue.

Peggio di peggio se determinate situazioni in casa e non sfrutti il trucco della pallina: sei pronta per scoprire di cosa si tratta? E’ davvero una soluzione formidabile!

Metti la pallina nella lavatrice, guarda cosa accade!

Non riesci a dire di no alle tue abitudini, o meglio a fare a meno di quel membro della famiglia che lascia pelucchi in giro? No, non stiamo parlando del tuo partner, di quello si può fare benissimo a meno quando fa seccare! Ma stiamo parlando di qualcuno di molto speciale, del tuo amico a quattro zampe! La soluzione ti sbalordirà, segui le nostre indicazioni e vedi cosa accade nel compiere questo gesto.

Inevitabilmente avere animali in casa comporta l’accumulo di peli e pelucchi di qualsiasi tipologia. I vestiti sono tra le “prede principali” del pelo del tuo cane, perché prendendolo in braccio, giocandoci oppure anche soltanto stare con lui in casa, la situazione è la stessa: i peli finiranno in ogni caso attaccati un po’ ovunque.

Oltre al divano di casa ci sono i tuoi abiti. Allora, com’è giusto che sia, accendi la lavatrice e li metti a lavare, ma una volta fuori sono ancora pieni zeppi di peli! Inizierai a pensare che sia la lavatrice a non andare, in realtà è proprio colpa della natura del pelo. Più è spesso più questo sarà difficile da eliminare.

Ecco perché entra in gioco la pallina da tennis. Lava come sempre i tuoi capi mettendo i detersivi e i prodotti che comunemente utilizzi, ma prima di avviarla prendi la pallina ed inseriscila nel cestello. A lavaggio finito, troverai lì incollati tutti i peli!

E’ scontato aggiungere che l’oggetto deve essere prima igienizzato, di certo non può essere la pallina con cui il cane gioca! Tienila imbustata da parte ed igienizzala a dovere. Che stai aspettando, provaci subito!