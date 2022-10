Invecchierete insieme? Questo test ce lo svela subito

Il test della coppia che cresce insieme ci farà capire se tu ed il tuo lui invecchierete uno a fianco all’altra. Lo vogliamo provare?

Ovunque ti giri, che sia una battuta o qualcosa di più serio, senti parlare solo di una cosa.

“L’amore non dura mai per sempre“, “gli uomini sono tutti uguali” e via, chi più ne ha più ne metta.

Per quanto sia vero che alcune di queste affermazioni hanno un fondo di verità (ed anche ragione d’essere viste certe storie terribili che si sentono in giro, soprattutto dalle tue migliori amiche), ci sono ancora delle coppie che sembrano sfidare lo scorrere del tempo.

Vuoi scoprire se anche voi farete così?

Test della coppia che cresce insieme: scopri se invecchierete insieme con questo test

Dire “per sempre” non è assolutamente semplice.

Tante persone lo fanno e, forse, anche mentre lo dicono sanno di non crederci davvero.

Quando si parla di amore e di coppia, infatti, rimanere insieme per sempre sembra essere veramente una favola!

Il test della coppia che cresce insieme ci svelerà qualcosa di diverso dal classico happy ending.

(Per scoprire se avrete un happy ending, infatti, ti basta provare il test che trovi cliccando qui).

Quello che vogliamo scoprire oggi è se invecchierete insieme grazie al test della coppia che cresce insieme.

Prevedere il futuro, infatti, è praticamente impossibile.

Quello che possiamo fare, però, è capire se c’è la possibilità (per voi due) di crescere insieme come persone. Allora sì che potreste veramente rimanere insieme per tutta la vita!

Allora, dicci cosa hai visto prima nell’immagine che ti abbiamo proposto qui sopra e scopri se, pensando al tuo partner, è possibile che il tuo subconscio voglia “invecchiare” con lui.

Pronta a scoprire la verità su di voi?

hai visto il lampione : la luce che illumina la scena viene anche dal lampione, un elemento sicuramente centrale e molto importante.

Vederlo, nel test della coppia che cresce insieme, ci dà un minimo di contesto.

La sua simbologia si traduce in un bisogno di chiarezza e di verità che, evidentemente, al momento ti manca.

Il “problema” è semplice. Evidentemente la persona che hai accanto in questo momento non ti aiuta a stare tranquilla come dovresti, non ti fa sentire al sicuro.

Per questo, per te, pensare ad un futuro insieme è ancora virtualmente impossibile. Hai bisogno (o almeno ne ha bisogno il tuo subconscio) di un momento di chiarezza che magari può portare ad un futuro assolutamente felice e sereno.

L’importante, però, è che tra voi due ci sia questo chiarimento, questa capacità di parlarvi e di parlare del futuro. Pensate di essere pronti?

Se lo hai visto vuol dire che, per te, è importante avere una sicurezza, un appoggio nella vita. Visto che questo è il test della coppia che cresce insieme, però, questo è un ottimo segnale! Vuol dire che sei in una relazione che ti dà amore e sicurezza ed anche tranquillità rispetto al futuro. Insomma, si tratta dell’elemento più positivo di tutto il test! Probabilmente sei una persona che non può fare a meno di guardare al proprio compagno con concretezza e praticità.

Sembra che la persona che ti è accanto adesso ti dia tutti i buoni segnali per far sì che la vostra relazione cresca in futuro.

Beh, cosa possiamo dirti se non… congratulazioni?

Il test della coppia che cresce insieme ci rivela che tu sei assolutamente pronta a fare il passo successivo con la tua persona. Nonostante questo, però, il tuo modo di approcciarti alle relazioni romantiche non è molto concreto. Ehi, non prendertela con noi: intendiamo solo dire che sei una sognatrice e che sei portata ad impegnarti praticamente in ogni relazione che hai. Questo è un bene!

Per essere una coppia che cresce insieme, però, ti consigliamo di iniziare a cercare prima una persona che voglia fare lo stesso con te: impegnarsi, guardare al futuro, coltivare il vostro amore. Non tutti hanno la stessa voglia di lavorare!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.