Con loro non puoi spuntarla: sono i segni zodiacali più assertivi!

Hai mai conosciuto qualcuno veramente assertivo? Beh, se conosci uno dei segni zodiacali più assertivi dell’oroscopo la risposta è sicuramente sì!

Ci sono persone che sono in grado di farsi rispettare e far rispettare quello che vogliono senza incutere timore e senza generare paura o rabbia.

Di chi parliamo?

Ma semplicemente di quelle, fortunatissime, persone che sono nate sotto i segni zodiacali che si trovano nella classifica di oggi. Pronta a scoprire se ci sei anche tu?

I segni zodiacali più assertivi di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Quante volte ti è capitato di guardare con invidia quella persona capace di farsi rispettare sempre e comunque?

Oggi abbiamo deciso di farti scoprire una classifica dell’oroscopo veramente particolare.

Parliamo dei segni zodiacali più assertivi con i quali è praticamente impossibile spuntarla!

I segni zodiacali più assertivi, infatti, sono quasi come un muro di gomma; tutto gli rimbalza addosso e loro rimangono sempre senza un segno.

Ancora di più: tutto viene fatto come dicono loro, solo perché hanno questa meravigliosa caratteristica.

Allora, sei pronta a scoprire se ti trovi anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Ecco le prime cinque posizioni tra i segni zodiacali più assertivi di tutti!

Scorpione: quinto posto

Cari Scorpione, anche se siete i re e le regine della classifica dei segni zodiacali più categorici, non guadagnate se non che la quinta posizione nella classifica di oggi.

Il motivo è semplice. Voi Scorpione siete persone abituate all’obbedienza da parte degli altri. Ecco perché, quando si tratta di essere categorici e di mettere il piede per terra, siete assolutamente in grado di farvi valere. Quando si tratta di essere assertivi, però, molto di meno: voi Scorpione siete famosi per diventare veramente esplosivi quando qualcosa non va come volete voi!

Aquario: quarto posto

Per i nati sotto il segno dell’Aquario essere assertivi è assolutamente necessario. Nonostante spesso si lascino prendere da passioni che non riescono a controllare, gli Aquario sono assolutamente in grado di dire quello che vogliono e quando lo vogliono!

Se ci pensate bene, infatti, è praticamente impossibile fare qualcosa che un Aquario non vuole.

Il loro modo di fare è molto assertivo. L’Aquario dice: si deve fare così e poi tutti quanti fanno esattamente come vuole lui!

Bilancia: terzo posto

Care Bilancia, probabilmente sarete stupiti di trovarvi in questa classifica dell’oroscopo.

Eppure, siate sinceri, siete persone veramente assertive!

Anche se magari non siete molto diretti nei modi di fare, incredibilmente si finisce sempre per fare quello che avete detto voi e come lo avete detto voi.

Assurdo, vero?

Non così tanto quando ci si trova sul primo gradino del podio della classifica dei segni zodiacali più assertivi dell’oroscopo!

Gemelli: secondo posto

Ebbene sì, cari Gemelli, ci siete anche voi nella classifica dei segni zodiacali più assertivi di tutto l’oroscopo!

E, anzi, siete anche in una posizione decisamente alta: complimenti!

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone che riescono, spesso e volentieri, a farsi valere senza problemi.

La loro assertività è assolutamente sconvolgente: dicono una cosa e agiscono di conseguenza.

Anzi, spesso e volentieri i Gemelli non si sprecano neanche a dirla. Fanno semplicemente quello che vogliono, quando lo vogliono!

Un Gemelli non discute, non si infervora, non perde tempo a cercare di convincervi: fa semplicemente quello che vuole, quando lo vuole e senza preoccuparsi del volere degli altri. Dobbiamo dire la verità: siamo assolutamente invidiosi di questo modo di fare!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più assertivi di tutto l’oroscopo

Una sorpresa ci aspetta al primo posto della classifica dei segni zodiacali più assertivi di tutto l’oroscopo.

Ci sono i Pesci a regnare sull’assertività!

Cari Pesci, diciamoci la verità: siete persone in grado di fare veramente “muro” agli altri!

Un poco sarà sicuramente perché vi trovate anche nella classifica dei segni zodiacali che si imbarazzano per tutto. Avete imparato, infatti, che stare in silenzio e mantenere un’aria di superiorità è perfetto per rimanere in una posizione vantaggiosa!

D’altro canto, però, voi nati sotto il segno dei Pesci siete veramente persone che tendono ad avere un atteggiamento particolarmente assertivo in ogni aspetto della vostra vita.

Maestri e maestre dell’accettare tutto com’è e di riportare agli altri questo stesso atteggiamento, voi Pesci siete veramente assertivi.

Con voi è veramente impossibile spuntarla: si fa come dite voi e se non si fa come dite voi allora, semplicemente, non si fa.

Complimenti!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.