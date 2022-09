Test delle mancanze di coppia: cosa manca alla tua per funzionare?

Oggi vogliamo farti provare il test delle mancanze di coppia: scopriamo cosa non c’è nella tua e cosa potrebbe provocare questo in futuro!

Come dici? Tu ed il tuo partner avete tutto e non vi manca veramente niente?

Anche se pensi che tutto vada alla grande (e, probabilmente, hai anche ragione), ogni coppia ha delle mancanze.

Niente di troppo terribile o spaventoso, non preoccuparti!

Scopriamo quali sono le vostre così potrete anticipare ogni problema: ecco come!

Test delle mancanze di coppia: scopri le vostre con questo test della personalità

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità e di coppia assolutamente fuori dal comune.

Invece di parlarti del futuro della tua coppia o di prevedere chi lascerà prima chi (come abbiamo fatto, per l’appunto, in questo test), oggi abbiamo pensato di farti provare il test delle mancanze di coppia.

Di che cosa si tratta? Ma, semplicemente, di un test che ci aiuterà a capire che cosa ti manca nella vita di coppia.

Per scoprirlo, non devi far altro che guardare questa immagine e dirci che cosa hai notato prima al suo interno.

Ognuno di noi, infatti, nota immediatamente qualcosa che si tradurrà in una mancanza vera e propria, capace di creare un’ombra anche sulla relazione più felice.

Meglio sapere prima di che cosa si tratta, no? Invece di ingigantire il tutto all’infinito o, peggio ancora, non rendersi conto che qualcosa sta creando una distanza tra di voi.

Pronta a scoprire cosa… “vi manca”?

hai visto prima le fiammelle : siamo davvero noi a doverti dire che dovreste… darvi un poco più da fare sotto le lenzuola?

Ci dispiace essere così diretti ma il test delle mancanze di coppia ci dice, senza possibilità di errore, che tra di voi manca un poco di passione.

Potrebbe essere “colpa” della routine oppure, semplicemente, potreste trovarvi in un momento di stanchezza.

Il lavoro, gli impegni, le responsabilità… per non parlare dell’aumento delle bollette e di tutte le serie TV che ci sono su Netflix!

Dai, scherzi a parte: che ne dici di fare un attimo caso a come siete messi dal punto di vista dell’intimità? Potresti scoprire che non è tutto rosa e fiori…

Sicuramente che voi due non ricercate più quel calore, quella semplicità che, spesso, si trova nei primi tempi di una coppia.

Siete talmente abituati l’uno all’altra che avete iniziato a smettere di confidarvi e parlate pochissimo di come vi sentite e come state.

Parlate di tantissime altre cose: gli impegni, le cose da fare, le altre persone, i problemi a lavoro. Forse, però, dovete riprendere a parlare di voi, ridendo e scherzando per qualcosa di sciocco!

Se lo hai visto prima di tutti gli altri nel nostro test delle mancanze di coppia, cosa ti manca veramente?

Probabilmente sei una persona che ha qualche tipo di insicurezza nascosto, che cerca in tutte le maniere di emergere. Solo che tu non glielo permetti!

Tendi veramente a “legarti” troppo alle persone, nel tentativo di non rimanerci male quando queste si allontanano. Questo ti porta a creare dei rapporti veramente difficili, dove la co-dipendenza è all’ordine del giorno.

Noi possiamo consigliarti di provare, per avere la provare del nove, anche il nostro test del ricominciarsi: meglio scoprire se è il momento giusto per iniziare da capo !

Di certo, quello che ci rimanda la tua scelta, è un simbolismo veramente forte. Proprio come uno 007, capace di individuare sempre una via d’uscita in ogni situazione, tu stai cercando… un soffio d’aria.

La mancanza nella tua relazione, infatti, è sicuramente quella dello spazio per l’individualità. Sulla carta voi due siete fatti l’uno per l’altra e non fate altro che stare insieme facendo letteralmente le stesse cose. Questo dovrebbe essere un sogno se non fosse che, spesso, si può trasformare in un incubo! Prova a riappropriarti della tua individualità e a lasciare che il tuo partner possa tornare alla sua!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.