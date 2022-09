La luna nuova del 25 Settembre sta influenzando la vita di questi 4 segni

Le stelle ci rivelano quali sono i tre segni zodiacali che subiranno gli influssi positivi della luna nuova del 25 Settembre.

La luna piena del 25 Settembre non lascerà indifferente nessun segno zodiacale ma alcuni segni più degli altri sentiranno rinnovare il loro spirito e avranno la sensazione di ripartire con una carica giusta e una buona dose di saggezza. Questi segni possono dirsi fortunati.

La luna piena di domenica 25 Settembre in Bilancia porterà benefici tutti i segni zodiacali. Questa luna spingerà tutti i segni a rinnovarsi e a prendersi una piccola pausa in modo da chiudere vecchi capitoli e ricominciare con un nuovo capitolo della loro vita.

Scopri se fai parte della classifica di questi segni fortunati.

Scopri anche: Le donne di questi segni sono ossessionate dal loro aspetto fisico

Questi 4 segni beneficeranno degli influssi della luna piena del 25 Settembre

La luna piena in Bilancia agevolerà la vita di quattro segni zodiacali. Li aiuterà a prendere le giuste decisioni, a riflettere sul da farsi, a fare il punto della propria relazione, a circondarsi solo dei buoni amici e a dare una svolta alla loro attività finanziaria.

Ecco i che beneficeranno di questi influssi:

Toro

Per il nativo del Toro si prospetta una grande opportunità. Questo segno molto empatico si diletterà nell’arte e darà sfogo alla sua creatività. Professionalmente avrà l’umore giusto per giocarsi la carta dell’innovazione e portare avanti e concludere un progetto datato. Proprio grazie all’innovazione riuscirà a raggiungere nuovi obiettivi, nuovi clienti e fare nuovi affari. In questi giorni il Toro prenderà le decisioni più giuste per la tua vita.

Leone

Anche il Leone beneficerà degli influssi della luna piena del 25 settembre. Ultimamente il Leone si era posto molte domande alle quali non era riuscito a dare nessuna risposta. Grazie gli influssi della Luna questo segno di fuoco troverà tutte le risposte alle sue domande. Il sole congiunto con Mercurio retrogrado sarà illuminante. A livello finanziario godrà di una miglioria delle sue finanze. Il Leone riuscirà a riaccendere la fiamma dell’amore e sistemare le cose che non andavano nella sua vita sentimentale.

Scorpione

Il segno più misterioso dell’ oroscopo, solitamente sospettoso ed irrequieto, ritroverà un momento di estrema calma. Riuscirà a ricaricare le sue batterie, ritrovare l’energia che gli mancava, guardare dentro se stesso e trovare una soluzione a tutti i problemi che lo attanagliano in ogni ambito, sia sentimentale che sociale, che professionale. Finalmente si sentirà pronto per fissare nuovi obiettivi facendo appello a tutte le sue risorse.

Acquario

L’Acquario è un segno lungimirante, gli influssi della luna risveglieranno anche la tua curiosità. L’Acquario si sentirà un pozzo di idee e queste idee metteranno fine a tutte le tensioni accumulate nel mese di Settembre. Un momento introspettivo influenzerà anche questo segno che coglierà l’occasione per dare una risposta alle domande che si pone sulle sue relazioni da diverso tempo e anche sul suo futuro. E’ tempo per questo segno di mettere da parte le frustrazioni degli ultimi mesi e per farlo punterà molto su Marte, un pianeta che lo spingerà a realizzare concretamente ciò che si prefiggerà.